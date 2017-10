Cristiano Ronaldo recibe el premio The Best

Cristiano Ronaldo fue elegido mejor jugador de la temporada, en una gala organizada por la FIFA ayer en Londres. A este glamouroso acto asistieron las leyendas vivas del fútbol mundial. El portugués del Madrid recibe el premio The Best, galardón que se otorga a título individual, por segundo año consecutivo. El mejor once de la temporada fue el siguiente: Buffon, Dani Alves, Ramos, Bonucci , Marcelo, Kroos, Modric, Iniesta, Messi, Cristiano y Neymar.