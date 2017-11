Puig: "Nieto es uno de esos pioneros hechos a sí mismos"

Ximo Puig agradeció la presencia de los hijos de Ángel Nieto, a los que les dijo que representaban «mejor que nadie, no solo familiarmente sino espiritualmente a vuestro padre y lo que significó. Muchas miles de personas no se hubieran acercado al motociclismo si no hubiera sido por vuestra padre», les dijo el presidente Puig. «Son multitud los deportistas exitosos pero el podio de la eternidad es para muy pocos y ahí está Ángel Nieto, no solo porque es el piloto español que más mundiales ha ganado, sino porque es uno de los deportistas imborrables de la historia, capaz de inspirar a más de una generación», recalcó. «Ángel Nieto representa a esos pioneros hechos a sí mismos y es un ejemplo para los jóvenes. Nos inculcó la pasión que viviremos este fin de semana en Cheste, un circuito que bautizó su sexta curva con su nombre», continuó. «Nieto fue un soñador, luego un explorador, más tarde un campeonísimo y después un magnífico periodista que nos hacía vivir con más pasión las carreras. El podio de la eternidad se lo ganó en su vida y su memoria perdurará por siempre entre nosotros».