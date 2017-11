En el motociclisme actual, en el qual es comença a competir des de la més tendra infància, és sorprenent el gran numere d'aus carronyeres que sobrevolen sobre aquests xiquets aspirants a pilots. Representants, preparadors físics, tècnics de motors i fins i tot caps de premsa, es prodiguen i s'ofereixen als pares d'aquests xiquets prometent-los que van a convertir als seus fills en el Rossi del futur. Tots els que estem ficats en el món de les motos coneixem a moltes persones que s'han arruïnat econòmicament, mentre enriquien a uns altres, creient que aquests anaven a fer als seus fills campions del món.És demencial que xiquets de deu anys tinguen manager, preparador físic, psicòleg i cap de prensa.

Jorge Navarro, criat en el si d'una família humil, ha hagut de lluitar molt per a arribar a l'elit. Ha sabut tindre els peus en el sòl per a no deixar-se seduir pels cants de sirena d'interessats aduladors i anar pas a pas. Els seus pares, Paco i Adela, un matrimoni de classe mitjana, de la localitat valenciana de la Pobla de Vallbona, ha trencat aquest estereotip.

A ells molt prompte els van dir que el seu fill estava especialment dotat per al pilotatge. però van preferir anar pas a pas i que el seu fill seguira l'evolució normal que ha de seguir qualsevol esportista.

Jorge està minvat en les seues condicions físiques i encara que el diumenge no estiga al cent per cent, eixirà a pista disposat a donar-ho tot. Sap que els 110.000 espectadors que abarrotaran el circuit estan amb ell i confien en ell com a pilot.

El proper any seguirà en el mateix equip i malgrat que en aquesta temporada els resultats han estat per baix de lo esperat, l´experiència de Fausto Gressini, dóna confiança com ho avala el seu palmarés en anys anteriors. No hi ha que oblidar que Toni Elías va ser campió del món amb aquest equip.