Un motorista de Yátova muere al chocar contra una barrera en la CV-50

Jesús Salvador P. S., un vecino de Yátova de 49 años, falleció en la madrugada de ayer tras sufrir un accidente de moto se

El accidente se produjo en torno a las cuatro de la madrugada de ayer en el kilómetro 74,200 de la citada vía cuando, por causas no determinadas, el motorista se salió de la vía y se golpeó contra la barrera metálica de seguridad (bionda), según informaron fuentes de Tráfico.

El hombre, vecino de la localidad de Yátova, separado y de 49 años, fue atendido por una ambulancia del SAMU en el lugar del siniestro. Los sanitarios pudieron estabilizarlo, pese a su delicado estado, y lo trasladaron hasta el Hospital de Manises. No obstante, debido a la gravedad de las lesiones que presentaba, el herido falleció apenas unas horas más tarde. Su cadáver fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de València. El fallecido se encontraba disfrutando del Gran Premio de Cheste cuando se produjo el siniestro, aunque las fuentes consultadas no pudieron precisar si iba acompañado de otros amigos.

Por otra parte, el ayuntamiento de Cheste informó ayer de que durante la primera jornada del Gran Premio de Motociclismo se practicaron cuatro detenciones, quince conductores han dado positivo en el test de drogas, once en el de alcoholemia y se tramitaron 112 actas de drogas.

Durante la tarde-noche del viernes se inmovilizaron once turismos y dieciséis motocicletas y se impusieron varias denuncias de tráfico por no llevar casco, circular por dirección prohibida y no haber pasado la ITV, no tener el seguro o la tarjeta de transporte, entre otros, además de numerosas multas por orinar en la vía pública.

La concejala encargada de organizar la llegada de aficionados a la localidad, Carmen Delgado, señaló que se han retirado más de diez carros de venta ambulante de comida no autorizados y se han desmontado varios de venta ambulante que no habían pedido la correspondiente autorización.

«Nuestros dispositivos de seguridad y limpieza continuarán trabajando tanto para ofrecer un buen servicio con la limpieza diaria de toneladas de basura; como por parte de los voluntarios de Protección Civil y los agentes de Policía Local», agregó la concejala. «Desde el Ayuntamiento queremos hacer un llamamiento a la afición para que disfrute de la fiesta con control, respetando las normas y les invitamos a participar en las actividades programadas», señaló pidiendo civismo.

Asimismo, decenas de agentes de la Guardia Civil velaron ayer y del mismo modo lo harán hoy para que la seguridad de los presentes esté garantizada.