Dubljevic y Rafa Martínez serán baja para el partido de mañana ante el Brose Bamberg

El técnico Txus Vidorreta contará con dos baja más para el partido de mañana ante el Brose Bamberg (20 horas) correspondiente a la novena jornada de la Euroliga.

El pívot montenegrino Bojan Dubljevic no viajará con la expedición hasta Alemania debido a la molestias que arrastra en la zona intercostal y una tendinitis aquilea en el tendón de Aquiles que ya le impidieron jugar en plenitud de facultades en el partido de liga del pasado domingo ante el Barcelona. Dubljevic jugó con mucho dolor ese encuentro y ante el aumento del mismo se ha optado porque mañana descanse con lo que se unirá a las bajas de Abalde, Diot y Williams.

En el entrenamiento de hoy tampoco ha participado el capitán Rafa Martínez aquejado de un virus intestinal y aunque se esperaba que pudiera ayudar en Alemania finalmente se ha optado porque se quede en Valencia

Ante este tesitura, y con solo nueve fichas profesionales, Rudez y Thomas deberán jugar en el puesto de 4 mientras que Pleiss y Hlinason lo harán en el puesto de 5.

El técnico del Valencia Basket Txus Vidorreta ha hablado sobre lo baja de Diot que no volverá a las pistas como mínimo en tres meses. "Ha sido un palo para él. Nosotros no hemos podido contar con él y lo que queremos es transmitir tranquilidad que es lo que toca y apoyar al jugador y tratar de sacar el máximo rendimiento de los jugadores con los que contamos y no lamentarnos", ha indicado.

Ante la posibilidad de buscar un refuerzo para cubrir la baja del francés, el preparador bilbaíno se ha mostrado claro. "Tengo ahora mismo dos bases. Quien a priori estaba destinado a ser nuestro base titular no está disponible en toda la temporada salvo la Supercopa y ahora mismo no estamos en la idea de tener que fichar", ha señalado.

Muchas miradas estarán puestas sobre el último fichaje realizado por los valencianos, el croata Rudez, quien no termina de entrar en la rotación de manera regular. Vidorreta ha insistido en que espera que Rudez dé por fin un paso al frente. "Hemos hablado con Rudez y él tiene la sensación de que lleva mucho tiempo y es verdad y yo de que lleva poco y también lo es. Físicamente está con nosotros desde el 31 de octubre aunque su primer entrenamiento de cinco contra cero fue de hace tres semanas. En los próximos diez después debe demostrar que está en condiciones de poder ayudarnos ya que conocerá algo más el juego del Valencia Basket y lo que esperamos de él", ha afirmado.

Mañana espera al Valencia Basket un Brose Bamberg que viene de caer en la última jornada de la Euroliga en Milán aunque se ha mostrado muy sólido esta temporada ante los equipos españoles a los que ha derrotado como ha recordado el preparador vasco. "Es un equipo con tradición en Euroliga, con jugadores contrastados y que este año ningún equipo español ha conseguido ganarles ya que se han impuesto al Unicaja, Barcelona y Baskonia y tenemos que trabajar por ser los primeros en poder batirles. Están haciendo una buena temporada en la Euroliga pero como a todos le está costando sufrir en la liga alemana donde ahora mismo lleva más derrotas que en toda la temporada pasada", ha reconocido.