Joan Barreda agradece la cancelación de la etapa y se anima a continuar pese al dolor

El valenciano Joan Barreda Bort agradeció ayer el día de descanso extra en el Rally Dakar, después de que se suspendiese la jornada a causa de las lluvias. Lo hizo en el mismo mensaje, vía Twitter, en el que explicó cómo superó la etapa del domingo. Barreda corre con una fuerte contusión en la rodilla y con la muñeca aún convaleciente de una lesión. «Llegué a pensar que no podría salir. Los médicos me hicieron un vendaje y en la parte de dunas y vegetación,he sufrido. Ahora falta ver cómo está esta rodilla,pero sin duda,la cancelación de la etapa me irá muy bien. ¡Vamos a seguir!», escribió ayer por la mañana. Barreda es octavo en motos, a 12 minutos del líder, el francés Antoine Meo.

La organización del Rally Dakar anunció que los pilotos españoles de la categoría de motos Gerard Farrés e Iván Cervantes recuperaron el tiempo perdido cuando respectivamente asistieron y ayudaron a Pablo Quintanilla y Txomin Arana durante la etapa 8, la segunda parte de la etapa maratón, como premio a sus gestos de solidaridad. Farrés, tercero en la pasada edición del Dakar, asistió a Pablo Quintanilla, a quien se encontró con síntomas de un ataque de ansiedad.