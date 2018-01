Liga de Naciones: así es el nuevo torneo de selecciones

Acabados los partidos amistosos carentes de interés y que saturan el calendario internacional; la UEFA anuncia este miércoles una nueva competición, la Liga de Naciones, que tendrá como premio cuatro boletos para la próxima Eurocopa 2020.



"Los partidos amistosos ya no interesan a nadie, ni a los periodistas ni al público, las federaciones han pedido una competición", justificó el entonces presidente de la UEFA Michel Platini cuando se adoptó el nuevo formato en 2014.



Las 55 federaciones nacionales europeas serán repartidas en cuatro ligas. Portugal, vigente campeón continental, y Alemania, campeona del mundo, formarán parte de la Liga A, la de las más potentes, junto a España, Bélgica, Inglaterra o Italia, entre otras.





?????? ¡Tenemos un nuevo reto! La UEFA Nations League. Estaremos en la Liga A y... ¡Aquí tienes todos los detalles! ¡DENTRO VÍDEO! ▶ pic.twitter.com/pqR5ns8y2D — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) 22 de enero de 2018

Oportunidad para los más modestos



Composición de los grupos del sorteo de la Liga de Naciones:

, que conocerán sus rivales en un sorteo que se celebrará el miércoles en Lausana (11h00 GMT).y las ganadoras de cada llave competirán (semifinales y final) en junio de 2019 para decidir el primer campeón del torneo.para la edición 2020. Igualmente, los ganadores de cada grupo de las Ligas B, C y D ascenderán a la división superior y los últimos de las Ligas A, B y C descenderán.Pero además del 'título' de la Liga de Naciones, este nuevo torneo tendrá el aliciente de cuatro billetes para la Eurocopa 2020.Los primeros equipos de cada grupo en las cuatro Ligas que no se clasifiquen para el torneo continental por la vía habitual (eliminatorias jugadas de marzo a noviembre de 2019) participarán en un play off a cuatro (semifinales y final) y el vencedor de cada Liga tendrá la clasificación para la Eurocopa, es decir, cuatro en total.Esto permitirá que selecciones más modestas tengan la oportunidad de jugar un gran torneo internacional.y la última del 18 al 20 de noviembre de 2018. La fase final se disputará del 5 al 9 de junio de 2019 y los play-offs de clasificación para la Eurocopa del 21 al 31 de marzo de 2020.Así, este nuevo torneoPor la vía 'tradicional' se clasificarán 20 equipos (los dos primeros de cada una de las 10 llaves) y el cuadro se completará con los cuatro clasificados por la vía de la Liga de Naciones.Durante la ceremonia del sorteo de este miércoles, a la que asistirán seleccionadores como el alemán Joachim Löw, el francés Didier Deschamps o el recientemente nombrado Ryan Giggs por Gales, el presidente de la UEFA Alexander Ceferin desvelará el trofeo del nuevo torneo.Bombo 1: Alemania, Portugal, Bélgica, EspañaBombo 2: Francia, Inglaterra, Suiza, ItaliaBombo 3: Polonia, Islandia, Croacia, HolandaBombo 1: Austria, Gales, Rusia, EslovaquiaBombo 2: Suecia, Ucrania, República de Irlanda, Bosnia y HerzegovinaBombo 3: Irlanda del Norte, Dinamarca, República Checa, TurquíaBombo 1: Hungría, Rumanía, Escocia, EsloveniaBombo 2: Grecia, Serbia, Albania, NoruegaBombo 3: Montenegro, Israel, Bulgaria, FinlandiaBombo 4: Chipre, Estonia, LituaniaBombo 1: Azerbaiyán, Macedonia, Bielorrusia, GeorgiaBombo 2: Armenia, Letonia, Islas Feroe, LuxemburgoBombo 3: Kazajistán, Moldavia, Liechtenstein, MaltaBombo 4: Andorra, Kosovo, San Marino, Georgia