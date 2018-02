Quan torne la vista enrere i recorde el meu debut en la lliga professional Bankia no puc evitar pensar com de ràpid ha passat el temps i quant han canviat les circumstàncies. En aquell moment, ara fa dos anys, vaig tindre l´oportunitat de debutar substituint Miguel en les semifinals i ho vaig fer amb una victòria. És per açò que aquesta competició –considerada la més important per equips de la pilota professional- sempre té un sabor especial per a mi. Així es veu reflectit en com la prepare.

En eixe preparació, el paper del meu grup d´entrenadors, Pilota 3.0, és fonamental. Amb ells planifique la temporada, que comença amb la definició d´uns objectius que em serviran de motivació per encarar les rutines diàries. Un dia a dia marcat pels entrenaments físics -especialment durs i amb els que tornem a casa exahustos després de haver-ho donat tot al gimnàs- i pels entrenaments purament tècnics i tàctics, en els que practiquem tots els colps i situacions, posant especial atenció en aquells que tenim més dificultats.

Però en la vida del jugador professional no sols estan les partides i la preparació. Cal sumar els consells, els ànims i la preocupació de família, nòvia, entrenadors, patrocinadors i seguidors. El seu interés i recolzament m´ajuden a seguir endavant, guanyar confiança i afrontar els reptes amb seguretat.

Enguany encare la Lliga amb un equip competitiu i que està disposat a lluitar per les semifinals. Fins ara, hem disputat dues partides amb dos resultats oposats: una victòria i una derrota. Ara bé, encara queda molt de campionat per davant i el nostre objectiu és continuar sumant i demostrant el potencial que tenim com a equip.