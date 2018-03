Un entrenador a unas niñas alevines: "No estamos aquí para sufrir sino para divertirnos"

En un mundo hipercompetitivo como se ha convertido el fútbol, incluso en categorías inferiores, José Andrés Menchero, Menchi, dio una lección de vida a las niñas alevines de la selección valenciana sub 12, que acababan de perder un partido en semifinales de un torneo en San Pedro del Pinatar (Murcia). Estas fueron sus palabras, que se hicieron virales en las redes sociales. "Mi consejo ahora puede que no sirva de nada, pero con el tiempo lo valorareis. Cuando estéis en sub 16 y en sub 18 lo recordareis con cariño. El fútbol tenéis que aprender que tiene dos caras. Ayer tuvimos la cara buena, hoy hemos tenido la cara mala. Cada día puede salir una de las dos caras y hay que convivir con ello, porque si no dejaremos de jugar al fútbol. No estamos jugando al fútbol para sufrir, estamos jugando para divertirnos. Ayer salió cara, hoy ha salido cruz. Si siempre saliera cara los demás no jugarían. Quedaros (sic) con la buena experiencia, vamos a saludar a toda la afición que está allí esperándonos, cogemos nuestras cosas y como deportistas que somos nos vamos con la cabeza muy alta".





???? | ¡DISCURSO para enmarcar del técnico de @FederacionFFCV a sus chicas tras no poder estar en semifinales del #AlevínFemeninoMurcia! ¡????!



??"No estamos aquí para sufrir sino para divertirnos. Nos vamos con la cabeza alta".



?? ¡Estos son los VALORES del fútbol! ?? @rfef pic.twitter.com/UVb0zUhmHM — FFRM (@ffrm_es) 17 de marzo de 2018