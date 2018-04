Guti deja el Saguntino de mútuo acuerdo

El entrenador David Gutiérrez "Guti" y el Atlético Saguntino han decidido "rescindir de mutuo acuerdo" el contrato que les une, según ha informado el club saguntino en un comunicado.

Tras una reunión celebrada este lunes, un día después de la derrota en Perelada por 3-1, que suponía la cuarta consecutiva del equipo, ambos partes han decidido desvincularse.

Gutiérrez fichó por el Atlético Saguntino en el verano de 2015 cuando el equipo militaba en Tercera División y consiguió el ascenso a Segunda División B en 2016 y la Copa Real Federación Española de Fútbol en 2017.

"Guti permanecerá en la memoria histórica de nuestro club como el entrenador que nos hizo ganar, triunfar y creer", señala el comunicado del club.

En estos momentos el Atlético Saguntino es décimo cuarto con 39 puntos, con cuatro por delante de los 35 que tiene el Llagostera, primer equipo situado en zona de descenso.

Guti ha afirmado que ha habido un ambiente enrarecido, que el equipo necesita un revulsivo y que no se le ocurría nada mejor que marcharse para que el equipo salga adelante.

"Me considero responsable, pero no culpable, aunque no he sido capaz de cambiar esta dinámica cuando tenemos por delante cuatro partidos en casa", agregó en su rueda de prensa de despedida.

Juan Manuel Domingo, presidente del club, que acompañó a Gutiérrez en su despedida, explicó que no iban a contratar a un nuevo técnico porque el que les podía interesar no puede firmar y lo que les ofrecen no son mejor alternativa.

Dirigirá el equipo el técnico del filial con el apoyo de integrantes del cuerpo técnico. "Nos quedamos con lo que tenemos y si morimos, vamos a morir los que somos y si nos salvamos, también nos salvaremos los que somos", agregó.