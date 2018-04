Nadal: "Nos queda un camino difícil y necesitamos la ayuda de la afición"

Rafa Nadal se mostró ayer satisfecho con su victoria y con el hecho de que España pudiera haber igualado a uno la eminatoria ante Alemania. «Era un partido importante para nosotros. Han sido meses complicadillos, se han sucedido los problemas. La mayor inquietud que tenía era a nivel de tensión después de unos meses sin competir. Me sentía más o menos bien. Confiado en poder ganar un partido correcto», afirmó el jugador.

«El día que no esté nervioso antes de juagr seré el momento de dedicarme a otra cosa. La tenesión y la ilusión por salir a jugar siempre son positivas. Volver a jugar en casa es muy especial. Quiero agradecer a todo el público que ha venido. Jugar ante el público español es una sensación única. Ahora nos tenéis que ayudar porque nos queda un camino difícil», indicó Nadal.

David Ferrer señaló tras perder ante Alexander Zverev el primer punto de la eliminatoria que tuvo un mal día y no le salieron las cosas, aunque se mostró confiado en mejorar de cara al próximo encuentro. «Estaba con ganas e ilusionado pero no me han salido las cosas, lo he intentado y no ha podido ser. Ha sido un mal día pero no me preocupa porque llevo todo el año jugando bien y con buenas sensaciones y un partido no va a cambiar eso. Hay que intentar olvidarlo, la lástima es que ha sido en València y ante mi gente», explicó.

«Ahora estoy dolido, acabo de perder, pero llevo muchos años en esto y sé como funciona. Sé que hay días mejores y peores lo asumo y lo acepto. No me tengo que tirar piedras porque no es la realidad», agregó.

El tenista alicantino apuntó que Zverev «ha estado muy sólido, al irse a partir del segundo set y no sacar bien en esos momentos, él estaba más tranquilo y ha tirado más que yo y ha jugado más agresivo. A mí me ha faltado estar más agresivo», reconoció.

Alexander Zverev señaló que en su partido ante David Ferrer desplegó un juego correcto, aunque apuntó que ante Nadal deberá mejorar algunos aspectos como el servicio. «Pienso que he jugado un partido muy decente teniendo en cuenta que era mi primer partido en tierra en muchísimo tiempo y que apenas he podido entrenar después de Miami», explicó.

A pesar de la cómoda victoria ante Ferrer por 6-4, 6-2 y 6-2, Zverev apuntó que «notas mucho el cambio de una pista tan rápida como la de Miami a la de tierra, que es más lenta».

«Estoy contento de mi partido pero también hay cosas que puedo mejorar como el servicio», apuntó en referencia al cuarto partido, que en caso de disputarse, le enfrentará al número uno español, Rafael Nadal.