Nadal: "Tenemos máxima confianza en Ferrer"

Rafa Nadal ha agradecido el apoyo del público en su victoria ante Zverev. "Siempre es difícil plantear partidos contra los mejores jugadores del mundo y más sabiendo que tienes el match point en contra. Pero la dificultad del rival lo suple jugar en casa ante un público fantástico como es este. Quiero darle las gracias porque llevaba sin competir tiempo y la emoción que he tenido en al pista a sido muy importante, como la victoria que permite llegar al quinto punto. Tenemos máxima confianza en David Ferrer", ha señalado tras el encuentro,

"El primer set creo que lo he jugado muy bien. El primer set ha sido muy bueno. Luego he perdido un poco más el control del partido porque él pega fuerte y yo llevaba un tiempo sin competir. En general he sabido manejar bien los tiempos del partido, con todo el equipo detrás uno se siente más arropado", ha añadido el número uno del mundo.