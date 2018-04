Juan Roig: "Queremos 50 valencianos en los Juegos de Tokio"

La Fundación Trinidad Alfonso, presidida por Juan Roig, ha presentado esta mañana en las instalaciones de l'Alqueria del Basket la sexta edición del Proyecto FER (Foment d'Esportistes amb Reptes), una iniciativa destinada a apoyar, impulsar y promocionar a los deportistas de la Comunitat Valenciana. El programa, en el ecuador del actual ciclo olímpico hacia los Juegos de Tokio 2020, cuenta con 127 deportistas, frente a los 121 del año pasado, con una inversión que ronda el millón de euros. Este año el acto ha tenido el lema "Hoy empieza todo", en referencia a los próximos juegos.

En este sentido, se mantienen las tres categorías que se implantaron en el nacimiento del proyecto, en 2013, esto es: "Élite", "Promesas" y "Vivero". Los 28 deportistas en la categoria Élite, 28 deportistas de alto nivel internacional recibirán una ayuda de 15.000 euros. Los 39 de "Promesas", deportistas de primera línea nacional, percibirán un premio de 7.500 euros. Por último, los 60 integrantes de "Vivero", jóvenes talentos en categorías de formación, tendrán una ayuda de 2.000 euros.

"Aún no somos muchos, vamos siendo más, pereo tenemos que ser más. Mi madre me enseñó que en la vida lo primero es dar para poder recibir. Es más bonito dar que recibir y me da satisfacción hacer esto. Empezamos el Proyecto FER con 20 personas en 2013 y ahora somos 127, todos por su esfuerzo, horas de entrenamiento y sacrificio personal. Es bonito ganar algo pero detrás hay un esfuerzo impresionante", ha afirmado Juan Roig.

"Esperamos recibir grandes personas y referentes, ejemplos para todos. La cultura del esfuerzo la lleváis en el ADN. A mí me gusta marcar objetivos, y queremos ser 50 integrantes del Proyecto Fer en los Juegos de Tokyo. En Londres fuimos 30 valencianos, y ahora queremos 50. Para el 2024 espero pedir 100", ha explicado Roig.

Como grandes novedades, el Proyecto FER presenta este año una nueva línea de ayudas a los entrenadores de la Comunitat Valenciana, con ayudas de entre 4.000 y 6.000 euros para diez técnicos, según la categoría de sus deportistas. La segunda novedad es la creación de unos premios para los clubes que más integrantes aporten al Proyecto FER. En esta primera edición de este reconocimiento, los reconocidos son el Playas de Castellón, el Club Olimpo Sedaví, el Club de Córrer el Garbí de Gandia y el Clun Náutico de Jávea.

Además, la categoría de "ReFERentes", con deportistas que han pertenecido al FER en los últimos años, que compitieron en los Juegos de Rio 2016 pero que no lo harán en Tokio 2020, ha pasado a tener nueve miembros. A Laura Gómez, Concha Montaner y Sugoi Uriarte, Matías Tudela, César Sempere y David Casinos se han unido este año Alejandra Quereda, Elena López y Mónica Merenciano.

La directora de la Fundación Trinidad Alfonso, Elena Tejedor, ha destacado la potencia del proyecto de mecenzago deportivo y la vocación de Juan Roig por consolidar eventos e infraestructuras deportivas referentes, infundir los valores de esfuerzo entre los niños, los jóvenes y los formadores y también convertir la Comunitat Valenciana en referente del deporte. Por último, ayudar a que los deportistas valencianos fueran referentes en sus disciplinas. "Hemos aprendido estos años de los necesidades e inquietudes de los deportistas y eso no ha permitido crecer en número y en calidad", ha explicado.

Además, Tejedor ha anunciado que se está trbajando para que aumente la práctica en el deporte entre los niños y que haya una labor de tecnificación. Para eso hay dos líneas de trabajo como "Uniesport", para compaginar etapas deportivas y universitarias y premiar el esfuerzo académico de los deportistas estudiantes más brillantes, y también el programa "ReFERentes".

Al acto también ha asistido el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, junto a un gran número de representantes del deporte valenciano.