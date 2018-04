Canet pierde el liderato a favor de Jorge Martín

El piloto valenciano Arón Canet (Estrella Galicia 0.0) perdió ayer el liderato del Mundial de Motociclismo de Moto3, después de entrar octavo en el Gran Premio de las Américas y del triunfo de Jorge Martín, que pasa ahora a encabezar la clasificación. Canet no sólo perdió sus 10 puntos de ventaja sobre su gran rival por el título, sino que ahora se sitúa 7 puntos por debajo.

Canet explicó que le costó «seguir el ritmo» y que tanto él como su equipo tienen que «analizar los datos» tras perder el liderato de la categoría. «Tenía problemas en la recta y no sabía muy bien la causa. Todavía tenemos que analizar los datos», afirmó. Sobre el resultado, se mostró optimista. «Al menos, hemos mejorado el resultado que conseguí en este circuito el año pasado», indicó. «A principio de carrera estaba bien situado pero, según pasaban las vueltas, tenía dificultades en ciertas partes del trazado. El problema iba a más y después me he encontrado rodando con varios pilotos con los que no podía avanzar», aseveró el piloto de Corbera.

Mientras, Jorge Martín (Honda) se adjudicó su segunda victoria de la temporada. Martín, que ya fue el más rápido durante todas las sesiones de entrenamiento, realizó una carrera perfecta esperando el momento propicio para atacar a sus rivales de grupo y escaparse con solvencia camino de una victoria, la segunda de la temporada.



Sorpresa en Moto2

En Moto2, la sorpresa positiva para el motociclismo valenciano fue Iker Lecuona, que quedó en quinta posición y confirmó, de esta forma, que está mucho más preparado que la pasada temporada, incluso, para estar arriba. Jorge Navarro terminó octavo, después de remontar tras un problema inicial. El tercer valenciano en discordia, Héctor Barberá, confirmó que no se ha adaptado bien en su regreso a Moto2 desde MotoGP.

El italiano Francesco Bagnaia se impuso con autoridad y con su triunfo, el segundo de la temporada, se volvió a situar líder en la clasificación provisional del mundial. La lucha por la victoria quedó reducida a Álex Márquez y el italiano, que finalmente fue el primero en cruzar la meta y hacerse con el liderato del Mundial.