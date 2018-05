Joan Sastre: "Ahora viene lo mejor de la temporada"

Joan Sastre, escolta del Valencia Basket, aseguró que se encuentra en un buen momento de forma pero reconoció que aún tiene margen para mejorar su aportación al equipo de cara a las eliminatorias por el título de la Liga ACB.

"Me encuentro bien, a ver si mejoramos un poco todo. Ahora viene una parte muy importante de la temporada y me encuentro bien. Espero llegar incluso mejor que ahora al 'play off' y mostrarme al cien por cien cuando empiece" , explicó en declaraciones facilitadas por el club.

Respecto al choque del domingo ante el Movistar Estudiantes advirtió que un triunfo les permitiría "tener el factor campo" en cuartos de final. Ahora dependemos exclusivamente de nosotros y este domingo es una buena oportunidad para sentenciarlo", apuntó.

"No nos lo va a poner fácil, están en buena dinámica, como quizá lo estaba el Joventut cuando estuvimos en su pista", recordó en referencia a la reciente derrota sufrida en Badalona.

"Hay que tener cuidado porque tienen jugadores con mucha capacidad anotadora como (el estadounidense Sylven) Landesberg, que es el mejor anotador de la Liga Endesa. Tienen pívot versátiles como Alec Brown o Goran Suton, la experiencia de Omar Cook... Es un equipo muy completo y si no estamos al cien por cien nos pueden dar problemas", adelantó.

Sastre se mostró consciente de que seguramente le tocará defender a Landesberg, uno de los mejores anotadores de la competición. "A todo lo que sea para ayudar al equipo me adapto. Si hay que 'bailar con la más fea', si hay que rebotear, si hay que anotar, intento adaptarme a lo que necesite el equipo y hacerlo lo mejor posible. Y si mi trabajo tiene que ser ese, pues intentaré hacerlo lo mejor posible", señaló.

Para el choque, el Valencia podría perder por lesión a Sam Van Rossom y recuperar a Fernando San Emeterio. Sastre afirmó que en ese sentido "ha sido un año muy difícil para todos".

"Cada semana teníamos que ir reinventando el equipo, adaptando jugadores a posiciones. Creo que está siendo un esfuerzo muy grande de todos y considero que nos merecemos poder estar ahí entre los cuatro primeros después de todo lo que hemos sufrido este año y vamos a luchar este domingo por conseguirlo lo antes posible", concluyó.

A falta de tres jornadas para que finalice la fase regular, el conjunto valenciano es cuarto con 21 triunfos, tres más de los que acumulan el equipo de Las Palmas y el de Málaga que son los únicos que aún le podrían superar en la clasificación pues ambos le tienen ganado el 'basket average' particular y le adelantarían en caso de empate entre dos. El club de La Fonteta es el vigente campeón de la Liga Endesa, tras ganar el año pasado en la final al Real Madrid.