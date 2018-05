Fernando Alonso conoce al pequeño hincha de Montmeló

Fernando Alonso pidió a la F1, a través de Twitter, un encuentro en el paddock con el pequeño que había festejado con gran entusiasmo su clasificación para la Q3 el pasado sábado.







Another Q3 for @alo_oficial P8 finish in qualifying Home fans = happy ?? ?? #SpanishGP #F1 pic.twitter.com/mvP4EtjVsI

So this happened then ??@alo_oficial meets one of his littlest biggest fans in Barcelona pic.twitter.com/zWt31ie4hC