Las cooperativas rebajan hasta un 20 % la factura de la luz a 50.000 valencianos

Las cooperativas eléctricas valencianas ofrecen rebajas de hasta un veinte por ciento en la factura de la luz a 50.000 valencianos. La Comunitat Valenciana aglutina el 85 % del cooperativismo eléctrico nacional con 16 colectivos entre los que destaca la cooperativa de Crevillent que da servicio a 15.000 abonados (el 98 % de la población) con un descuento medio del recibo del 10 % y la de Alginet que cuenta con 6.000 abonados. Las cooperativas eléctricas nacieron hace un siglo en poblaciones que no disponían de una buena red de suministro y no tienen ánimo de lucro. Las dieciséis cooperativas valencianas suelen tener el precio estable todo el año por lo que sus clientes no se ven afectados por alzas como las que se están registrando este mes en el mercado mayorista.

Un portavoz de la cooperativa de Crevillent, que se llama Cooperativa Eléctrica Benéfica San Francisco de Asís, indicó que dan servicio en toda la geografía nacional, pero solo los vecinos de Crevillent se benefician de una reducción de la factura del diez por ciento respecto a otras comercializadores. La razón es que la cooperativa tiene en Crevillent su propia red de suministros y en zonas como en Valencia no pueden ofrecer precios tan competitivos. La compañía alicantina reinvierte sus beneficios en compensar las subidas de la luz y en obras sociales como becas a estudiantes. Además, ofrece servicio gratuito de tanatorio para todos sus socios. El auge de la Cooperativa San Francisco de Asís, que fue fundada en 1925, está vinculado a las necesidades energéticas durante el siglo pasado de la industria de las alfombras.

Compañías valencianas

Las 16 cooperativas eléctricas de la Comunitat Valenciana son: Eléctrica Algimia de Alfara, Eléctrica Benéfica San Francisco de Asís, Eléctrica Benéfica Catralense, Eléctrica Nuestra Señora de Gracia (Biar), Eléctrica de Callosa de Segura, Eléctrica de Castellar, Eléctrica de Guadassuar, Suministros Especiales Alginetenses, Eléctrica de Chera, Eléctrica de Sot de Chera, Eléctrica de Vinalesa, Eléctrica de F. Y A. Casa Blanca (Almenara), Electrodistribuidora de F. y A. Serrallo, Eléctrica de Meliana y Fluido Eléctrico Museros.

Fuentes de la cooperativa de Meliana, que da servicios a 1.400 clientes, puntualizaron que el descuento que ofrecen respecto a las comercializadoras tradicionales puede llegar al 20 %. La cooperativa de Castellar, que tiene 2.600 abonados, está comercializando actualmente el kilovatio hora en la tarifa más generalizada a 0,1097 céntimos. José Manuel Llop, secretario de la Cooperativa de Castellar, precisó que tratan de mantener el precio estable durante todo el año y que la última vez que lo fijaron fue en octubre. «Nosotros compramos la energía en el mercado diario y ahora está caro, pero lo compensamos con las fluctuaciones que tiene el precio a lo largo del año y no lo trasladamos a la factura», añadió.

Un portavoz de la compañía Eléctrica Nuestra Señora de Gracia de Biar subrayó que una de las claves es que compran la energía con coberturas de futuro (como hace las aerolíneas con el queroseno) para garantizar un precio estable.

Además, toda la electricidad que adquieren las cooperativas procede de energías renovables. «Lo hacemos por nuestro compromiso social», destacó José Manuel Llop.

Este tipo de sociedades se agrupan para hacer compras colectivas en el mercado mayorista y poder ajustar los precios. El portavoz de la cooperativa de Crevillent señaló que en su caso lo hacen a través de su empresa filial Unión Eléctrico Industrial S.L.U. «Nosotros compramos la electricidad para otras cooperativas y más de veinte empresas», señaló.

Fuentes de la Federación de Cooperativas Eléctricas de la Comunitat Valenciana destacaron que la compañía con más socios en la provincia de Valencia es la de Alginet con 6.000 abonados. Suministros Especiales Alginetenses distribuye 45 millones de kilovatios anuales a través de una red propia de cuarenta centros de transformación con una potencia instalada de 20.000 kilovatios.