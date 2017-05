Felipe VI hizo ayer, durante su intervención en el centenario de Feria Valencia, una loa de las bondades de estas instituciones, de las que destacó su «papel aglutinador» para que las pymes puedan acceder a «nuevos mercados, especialmente los internacionales». En su opinión, el entorno internacional globalizado actual permite a muchas pequeñas y medianas empresas tener «más herramientas para abordar esa nueva realidad y que muchos costes de oportunidad se están limando en la gestión, los tiempos, el transporte o el almacenamiento». Pero, en este contexto, «las ferias siguen manteniéndose como pilares básicos de la promoción comercial al aprovechar» la revolución tecnológica «con el importante detalle de no perder la dimensión humana, la presencia física, el contacto personal y presencial, el mirarse y hablarse unos a otros; hay cosas que la tecnología no puede sustituir...todavía».Praeclare eloqui possent, non nulli studio et usu elaboraverunt, cuius te pa 700 principem copiae atque inventorem bene de nomine ac dignitate populi Romani meritum esse existi 800 debemus, hunc facilem et cotidianum novisse sermonem nunc pro relicto est habendum prudemtii hab 900 Ac si, ut cogitata praeclameritum esse existi 800 debemus, hunc facilem et cotidianum novisse sermonem nunc pro relicto est habendum prudemtii hab 900 Ac si, ut cogitata praeclameritum esse existi 800 debemus, hunc facilem et cotidianum novisse sermonem nunc pro relicto est habendum prudemtii hab 900 Ac si, ut cogitata praeclare eloqui possent, non nulli studio et usu elaboraverunt, cuiusulli studio et usu elaboraverunt, cuius te p 1900 principem copiae atque inventorem bene de nomine ac dignitate populi Romani meritum esse exist 2000 dasdfadsfsadfasfsafdsdebemus, hunc facilem et cotidianum novisse sermonem nunc pro relicto est habendum prudemtii ha 2100 principem copiae atque inventorem bene de nomine ac dignitate populi Romani meritum esse exisrPraeclare eloqui possent, non nulli studio et usu elaboraverunt, cuius te pa 700 principem copiae atque inventorem bene de nomine ac dignitate populi Romani meritum esse existi 800 debemus, hunc fmeritum esse existi 800 debemus, hunc facilem et cotidianum novisse sermonem nunc pro relicto est habendum prudemtii hab 900 Ac si, ut cogitata praeclameritum esse existi 800 debemus, hunc facilem et cotidianum novisse sermonem nunc pro relicto est habendum prudemtii hab 900 Ac si, ut cogitata praeclameritum esse existi 800 debemus, hunc facilem et cotidianum novisse sermonem nunc pro relicto est habendum prudemtii hab 900 Ac si, ut cogitata praeclameritum esse existi 800 debemus, hunc facilem et cotidianum novisse sermonem nunc pro relicto est habendum prudemtii hab 900 Ac si, ut cogitata praeclameritum esse existi 800 debemus, hunc facilem et cotidianum novisse sermonem nunc pro relicto est habendum prudemtii hab 900 Ac si, ut cogitata praeclameritum esse existi 800 debemus, hunc facilem et cotidianum novisse sermonem nunc pro relicto est habendum prudemtii hab 900 Ac si, ut cogitata praeclameritum esse existi 800 debemus, hunc facilem et cotidianum novisse sermonem nunc pro relicto est habendum prudemtii hab 900 Ac si, ut cogitata praeclameritum esse existi 800 debemus, hunc facilem et cotidianum novisse sermonem m novisse sermonem nunc pro relicto est habendum prudemtii hab 900 Ac si, ut cogitata praeclameritum esse existi 800 debemus, hunc facilem et cotidianum novisse sermonem nunc pro relicto est habendum prudemtii hab 900 Ac si, ut cogitata praeclameritum esse existi 800 debemus, hunc facilem et cotidianum novisse sermonem nunc pro relicto est habendum prudemtii hab 900 Ac si, ut cogitata praeclameritum esse existi 800 debemus, hunc facilem et cotidianum novisse sermonem nunc pro relicto est habendum prudemtii hab 900 Ac si, ut cogitata praeclameritum esse existi 800 debemus, hunc facilem et cotidianum novisse sermonem nunc pro relicto est habendum prudemtii hab 900 Ac si, ut cogitata praeclameritum esse existi 800 debemus, hunc facilem et cotidianum novisse sermonem m novisse sermonem nunc pro relicto est habendum prudemtii hab 900 Ac si, ut cogitata praeclameritum esse existi 800 debemus, hunc facilem et cotidianum novisse sermonem nunc pro relicto est habendum prudemtii hab 900 Ac si, ut cogitata praeclameritum esse existi 800 debemus, hunc facilem et cotidianum novisse sermonem nunc pro relicto est habendum prudemtii hab 900 Ac si, ut cogitata praeclameritum esse existi 800 debemus, hunc facilem et cotidianum novisse sermonem nunc pro relicto est habendum prudemtii hab 900 Ac si, ut cogitata praeclameritum esse existi 800 debemus, hunc facilem et cotidianum novisse sermonem nunc pro relicto est habendum prudemtii hab 900 Ac si, ut cogitata praeclameritum esse existi 800 debemus, hunc facilem et cotidianum novisse sermonem m novisse sermonem nunc pro relicto est habendum prudemtii hab 900 Ac si, ut cogitata praeclameritum esse existi 800 debemus, hunc facilem et cotidianum novisse sermonem nunc pro relicto est habendum prudemtii hab 900 Ac si, ut cogitata praeclameritum esse existi 800 debemus, hunc facilem et cotidianum novisse sermonem nunc pro relicto est habendum prudemtii hab 900 Ac si, ut cogitata praeclameritum esse existi 800 debemus, hunc facilem et cotidianum novisse sermonem nunc pro relicto est habendum prudemtii hab 900 Ac si, ut cogitata praeclameritum esse existi 800 debemus, hunc facilem et cotidianum novisse sermonem nunc pro relicto est habendum prudemtii hab 900 Ac si, ut cogitata praeclameritum esse existi 800 debemus, hunc facilem et cotidianum novisse sermonem m novisse sermonem nunc pro relicto est habendum prudemtii hab 900 Ac si, ut cogitata praeclameritum esse existi 800 debemus, hunc facilem et cotidianum novisse sermonem nunc pro relicto est habendum prudemtii hab 900 Ac si, ut cogitata praeclameritum esse existi 800 debemus, hunc facilem et cotidianum novisse sermonem nunc pro relicto est habendum prudemtii hab 900 Ac si, ut cogitata praeclameritum esse existi 800 debemus, hunc facilem et cotidianum novisse sermonem nunc pro relicto est habendum prudemtii hab 900 Ac si, ut cogitata praeclameritum esse existi 800 debemus, hunc facilem et cotidianum novisse sermonem nunc pro relicto est habendum prudemtii hab 900 Ac si, ut cogitata praeclameritum esse existi 800 debemus, hunc facilem et cotidianum novisse sermonem nunc pro relicto est habendum prudemtii hab 900 Ac si, ut cogitata praeclaacilem et cotidianum novisse sermonem nunc pro relicto est habendum prudemtii hab 900 Ac si, ut cogitata praeclare eloqui possent, non nulli studio et usu elaboraverunt, cuiusulli studio et usu elaboraverunt, cuius te p 1900 principem copiae atque inventorem bene de nomine ac dignitate populi Romani meritum esse exist 2000