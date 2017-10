La Unió urge a las administraciones a pagar las ayudas por la xylella

LA UNIÓ de Llauradors reclama que las diferentes Administraciones Públicas comuniquen y paguen ya las indemnizaciones contempladas para los afectados por la bacteria de cuarentena de la Xylella fastidiosa en la Comunitat Valenciana, señala la organización agraria en un comunicado.

LA UNIÓ considera que asegurar una indemnización rápida y ajustada a la realidad de la parcela permitiría una información más rápida y certera por parte de los afectados a la Administración ante cualquier brote. En este sentido esta Organización Profesional Agraria considera que las autoridades comunitarias no pueden permanecer ajenas a un asunto de vital importancia para el futuro de muchos cultivos leñosos y deberían establecer ya sin dilación un paquete extraordinario de ayudas. La plaga afecta ya a Alemania, España, Francia e Italia y a buen seguro pronto se extenderá a otros países.

Desde que en junio de este año se detectara el primer foco en la Comunitat Valenciana los afectados siguen sin noticias acerca de las indemnizaciones, a pesar que la consellera de Agricultura, Elena Cebrián, anunció en Alicante que estarían en septiembre tras un estudio de la Universitat Politècnica de Valencia.

Ramón Mampel, secretario general de LA UNIÓ de Llauradors, señala que "la Comisión Europea ha establecido un riguroso plan de actuación que implica la destrucción de plantas y ahora debería hacer lo mismo para defender la renta de los productores afectados. No puede ser dura en un aspecto y frágil en lo otro, no puede dejar a los Gobiernos estatales y autonómicos afectados solos ante el peligro".

La normativa europea al respecto establece la obligación, para las parcelas de la zona demarcada como afectada, de estar cinco años sin poder cultivar la parcela con plantas huéspedes. Mampel indica que "morirán los árboles de las zonas afectadas y lo observaremos con tristeza porque a nadie le gusta ver plantas destruidas, pero si nos descuidamos a este paso también desaparecerán sus propietarios al sufrir la sangría económica de quedarse sin producción. O se les paga las indemnizaciones en tiempo y forma o mucho me temo que puede significar la muerte de un parte de relevante de nuestra agricultura".

Paralelamente al pago de las indemnizaciones hay que avanzar en otros frentes, reclama la organización agraria. Dado que hoy por hoy la única solución es el arranque y la destrucción de los árboles arrancados en la zona afectada unida al área perimetral adicional de protección, LA UNIÓ solicita mayor apoyo para la investigación contra la Xylella con fondos europeos y estatales al tratarse de un asunto crucial para las Administraciones y agricultores afectados y no existe hoy en día ningún tipo de solución efectiva más que su erradicación para evitar la propagación. Queda claro que el control directo contra la bacteria no es posible por el momento y que no hay ni productos fitosanitarios ni métodos de control que actúen directamente contra esta bacteria.