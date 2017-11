El 60% de los parados valencianos son pobres

El Observatorio de Investigación sobre Pobreza y Exclusión en la Comunitat Valenciana, integrado por la Universidad CEU Cardenal Herrera, Cáritas CV y la Fundación Foessa, presenta esta tarde en Valencia el informe "Análisis y perspectivas CV 2017". Según destaca el profesor de la CEU UCH Enrique Lluch, director del Observatorio, "en esta cuarta edición del informe hemos analizado la pobreza y las desigualdades desde la perspectiva del trabajo remunerado, ya que el empleo es la mejor forma de acabar con ellas".

"Aplicando el enfoque de la privación, como hacemos anualmente en este estudio, hemos revisado no solo los datos agregados de la población, sino la situación específica actual de los colectivos más desfavorecidas dentro del mercado de trabajo y que más sufrieron la crisis económica: los parados de larga duración, los menores de 25 años y las mujeres", añade.

Según el estudio de este Observatorio, el colectivo más afectado por la pobreza es el de los desempleados: de cada diez parados en la Comunitat Valenciana, seis son pobres. Pero en el caso de los trabajadores con contrato temporal, la tasa de pobreza también es muy destacada: afecta ya a cuatro de cada diez y crece, pasando del 30% al 40% en el último año. Sin embargo, solo ocho de cada cien trabajadores con contrato fijo son pobres y estos lo son con una renta más elevada que la de los parados en situación de pobreza.

En el caso de los parados valencianos, su situación se agrava porque los instrumentos del Estado de Bienestar para suplir su falta total de ingresos son inferiores en la Comunidad Valenciana a la media del Estado español, con unas tasas de cobertura que se han reducido a lo largo de la crisis. "El porcentaje de beneficiarios de prestaciones por desempleo respecto al total de parados ha caído 21 puntos en seis años: del 68,9% en 2010 al 47,9 en 2016. Es este último año, la tasa de cobertura a los desempleados en la Comunidad Valenciana es 4,1 puntos inferior a la media española", destaca el profesor de la CEU UCH Enrique Lluch, director del Observatorio.

El empleo crece? a tiempo parcial y en Alicante

Aunque las cifras agregadas demuestran que el empleo crece en el último año, los autores del informe del Observatorio sobre Pobreza y Exclusión de la CV señalan que la mejora ha sido inferior a la del año pasado. "Según los datos de la EPA entre el primer trimestre de 2016 y el primer trimestre de 2017, se han creado 51.700 empleos en la Comunidad Valenciana, frente a los 56.500 del año anterior. Por tanto, aunque la economía sigue generando empleo, lo hace a un ritmo menor. Y a ello se suma que solo 5.500 nuevos empleos son a tiempo completo, es decir, nueve de cada diez contratos realizados en este periodo son a tiempo parcial, un 35% de los cuales son, además, temporales".

Esta creación de empleo, "es también asimétrica desde el punto de vista geográfico: la provincia de Alicante ha concentrado el 86% de estos nuevos empleos en la Comunitat Valenciana y el 64% del descenso del desempleo. De los 51.700 nuevos empleos, Valencia ha creado 6.500 y Castellón menos de mil", señala el profesor de la CEU UCH Enrique Lluch, coautor del informe junto a Eduardo Esteve y Miguel Torrejón.

Empleo a tiempo parcial: "pobreza laboral"

El aumento del empleo, fundamentalmente a tiempo parcial, ha implicado una evolución negativa de los salarios. El porcentaje de asalariados con retribuciones por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en la Comunidad Valenciana, según datos de la Agencia Tributaria, ha pasado del 33,7% en 2009 al 37,6% en 2014, retrocediendo solo al 36,8 en 2015. Esta cifra asciende al 41,7% en el caso de las mujeres. Además, la caída en términos generales del poder adquisitivo de los salarios es del 9% en la Comunidad Valenciana, un punto por encima de la media española.

Por ello, según el profesor Enrique Lluch, "sigue existiendo un porcentaje significativo de personas que aún teniendo empleo remunerado no pueden salir de la pobreza. Esta "pobreza laboral" es una realidad que parece asentarse en el actual proceso de creación de empleo y hace que la consecución de un trabajo no sea necesariamente un camino seguro para salir de la pobreza y la privación".

De hecho, el informe recoge que las personas que llegan con dificultad o mucha dificultad a final de mes no deja de crecer. Aunque la tendencia al alza se ha frenado en los dos últimos años, sigue por encima de las cifras previas a la crisis económica y afecta a más del 40% de los hogares. Así, por ejemplo, el porcentaje de hogares que no pueden mantener su vivienda a una temperatura adecuada en invierno no ha dejado de incrementarse desde 2011, alcanzando a uno de cada cinco hogares valencianos en 2016.

Jóvenes y mujeres

Analizando específicamente la situación laboral de los colectivos más afectados por la crisis económica, desde el enfoque de la privación, el estudio del Observatorio sobre Pobreza y Exclusión de la CV se centra, además de en los parados, en la situación laboral de los menores de 25 años y de las mujeres. El crecimiento del empleo joven en este último año ha sido de más de 10.000 personas, especialmente por debajo de los 19 años, pero en el mismo periodo el desempleo se ha incrementado en 7.000 personas, sobre todo de entre 20 y 24 años. "Pese a la mejora de las cifras agregadas, las tasas de empleo e inactividad en el caso de los jóvenes no varían sustancialmente con respecto a las del año pasado", concluyen los profesores de la CEU UCH y la UV autores del estudio.

En el caso de las mujeres, el análisis de los datos de empleo del último año también revela que el aumento de los contratos temporales, a un ritmo 2,5 veces superior a los contratos indefinidos, les ha afectado especialmente: "Más de la mitad del crecimiento del empleo entre las mujeres ha sido temporal, mientras que entre los hombres representa solo el 19%". A ello se añade la dedicación a tiempo parcial, que aunque es mayoritaria en términos globales, afecta también en mayor medida a las mujeres: los contratos a tiempo parcial de las mujeres en el último año multiplican en un 2,4 a los de los hombres.