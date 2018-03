ACS y Atlantia sellan un pacto para comprar y repartirse el grupo Abertis

ACS y Atlantia podrán presentar el suplemento de modificación a la OPA de Hochtief sobre Abertis (que controla la concesionaria valenciana Aumar, que gestiona parte de la AP-7), con el que canalizarán su oferta de compra conjunta por el grupo de concesiones, a partir del próximo martes, 20 de marzo. Se trata de la fecha en que está previsto que comience el plazo de aceptación de la OPA de Hochtief, la que los grupos han decidido mantener y convertir en OPA conjunta.

El periodo de aceptación arrancará con toda probabilidad el día 20, toda vez que Hochtief prevé publicar el preceptivo anuncio de la OPA el lunes 19 de marzo, según indicó la propia compañía. Según la legislación española de OPAs, el plazo de aceptación de una oferta comienza el «día hábil bursátil siguiente a la fecha de publicación del primer anuncio»de la oferta.

La presentación del suplemento a la OPA de Hochtief por parte de ACS y Atlantia no parará el proceso de la operación, esto es, no detendrá el periodo de aceptación de treinta días naturales. No obstante, una vez que apruebe la documentación que los oferentes presenten como suplemento de modificación de la OPA, la CNMV podrá ampliar el plazo de aceptación inicialmente establecido, tal como también permite la legislación de OPA.

La oferta de adquisición de acciones se abonará íntegramente en efectivo, frente a la posibilidad de atender hasta un 19,5 % de la operación mediante de un canje de acciones que planteaba la actual. Además, se elimina de entre los elementos a los que se condiciona la operación aquel que establecía lograr un determinado porcentaje de aceptación en acciones. En cuanto a la contraprestación, la nueva OPA modificada conjunta ofrecerá 18,36 euros por cada acción de Abertis. Se trata del mismo importe que la oferta original una vez restado el dividendo de 0,40 euros que el grupo de autopistas repartirá la próxima semana. ACS se disparó un 7,960 % en la sesión de Bolsa de ayer. Por contra, Atlantia se dejó un 2,53 % en la sesión bursátil.