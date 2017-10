Oriol Junqueras: "No hay más opción que proclamar la República"

El vicepresidente de la Generalitat de Cataluña, Oriol Junqueras, ha asegurado a The Associated Press que el Gobierno español no les ha dejado ninguna otra opción que "proclamar la República".



Junqueras, que ha aclarado que hablaba en nombre de su partido (ERC), ha señalado que están trabajando "para construir una república, porque entendemos que hay un mandato democrático" derivado del referéndum ilegal del 1-O.







