Zoido avisa Puigdemont de que su viaje a Copenhague puede acabar en detención

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha afirmado que si el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont viaja este lunes a Dinamarca para asistir a un debate "puede ser detenido si se activa la euroorden" por orden de la Fiscalía.

"Si se activara una euroorden y él se encuentra en Dinamarca, la Fiscalía actuará y podrá ser detenido; no me cabe la menor duda", ha dicho Zoido en declaraciones a la Cadena Cope.

El ministro ha recordado que el expresidente de la Generalitat "está huido de la Justicia española y no va a tener inmunidad por muy parlamentario que haya salido".

Zoido ha recordado que un parlamentario es responsable de sus actos y ha puesto como ejemplo al exvicepresidente del Govern Oriol Junqueras: "Antes era parlamentario y ahora lo es, y está en prisión porque así lo ha acordado un juez, por tanto inmunidad no va a tener".

Sobre las amenazas que ha recibido el ministro del Interior en las redes sociales por parte de Marc Costa, jefe de la policía rural de Cataluña con 500 agentes a su cargo, Zoido ha asegurado "que no ofende quien quiere sino quien puede, y a mi este señor en el plano personal no me puede ofender".

Sobre la actuación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en Cataluña desde la celebración del referéndum del 1-O y las condiciones de su estancia en la Ciudad Condal, el ministro del Interior ha vuelto a reiterar que las Fuerzas de Seguridad actuaron a requerimiento de la Justicia, y tenían que impedir la celebración de un referéndum ilegal.

"Las Fuerzas de Seguridad no querían impedir a la gente que estuviera en los colegios, pero tenían el mandato judicial de impedir el referéndum y se encontraron con personas organizadas para impedir el acceso, estaban perfectamente desplegadas y tuvieron que emplear de forma prudente y mínima el uso la fuerza", ha subrayado.

En cualquier caso, el ministro ha culpado al anterior Govern de las personas que resultaron heridas ese día. "Los culpables no son las Fuerzas de Seguridad del Estado ni la Justicia ni el Gobierno de la nación, sino el anterior gobierno catalán, que al margen de la ley llevó a todos los catalanes a un precipicio que no tenía ningún tipo de salida. Ellos son los responsables de lo que ocurrió el 1-O", ha afirmado.

Sobre la actuación de los Mossos con el mayor Trapero a la cabeza, el titular de Interior ha indicado que "no fueron lo leales que se merecía aquel momento, pero como está sub iudice esperaré que sea la Justicia el que diga quien fue el responsable".

Rechazo de Dinmarca



Por su parte, el abogado Jaume Alonso-Cuevillas, que defiende al candidato de JxCat, Carles Puigdemont, ha sostenido que "es muy posible" que Dinamarca rechace una posible euroorden para detener a Puigdemont durante su viaje a Copenhague este lunes para asistir a un debate.

En una entrevista de 'Rac1' este domingo recogida por Europa Press, ha admitido que el Tribunal Supremo podría activar una euroorden y que si ocurre hay un riesgo "bastante alto" de que Puigdemont sea detenido.

Pese a esto, ha defendido que Dinamarca rechazaría la euroorden porque, a su juicio, no se dan "los requisitos más visibles para que se pueda hablar de rebelión".

También ha asegurado que no le consta que Puigdemont haya decidido si volverá a Cataluña y que todos los escenarios siguen abiertos.

Asimismo, ha explicado que no está de acuerdo con los letrados del Parlament, que redactaron un informe en el que rechazaban una investidura telemática, y ha alertado de que los letrados "están haciendo informes defensivos, todo el mundo tiene mucho miedo vista la contundencia con la que está actuando el Estado español".