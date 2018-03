Rajoy pide al PDeCAT acabar con el "espectáculo"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha pedido este martes al PDeCAT que acabe con el "espectáculo" en Cataluña formando ya un Gobierno que respete la ley y las reglas de juego porque en caso contrario no hay "legitimidad democrática" y es "un disparate". Según ha dicho, a partir de ese respeto al ordenamiento jurídico "habrá diálogo" y podrán empezar a "construir".

Así se ha pronunciado en la sesión de control del Senado en respuesta al portavoz del PDeCAT en la Cámara Alta, Josep Lluis Cleries, que ha defendido las candidaturas tanto de Carles Puigdemont como de Jordi Sánchez para ser investidos presidentes de la Generalitat porque, según ha subrayado, tienen todos sus derechos y cumplen las "condiciones exigidas".

Tras subrayar que Puigdemont "ni claudica ni se retira", el senador de la antigua Convergencia ha solicitado al Ejecutivo de Mariano Rajoy que deje de "esconderse detrás de los tribunales y los porrazos". "Abandone la vía de la intervención, la represión, la violencia y la judicialización ante la cuestión catalana. Cambie de registro", ha enfatizado.

En su respuesta, Rajoy ha afirmado que la "inmensa mayoría" de los ciudadanos quiere volver a la normalidad y que en Cataluña se recupere la situación económica, social e institucional. Según ha agregado, eso pasa en este momento por formar un Gobierno.

Por ello, ha defendido ante el PDeCAT la necesidad de que "algunos" terminen ya con el "espectáculo" que están generando y se forme un gobierno en Cataluña que respete el Estado de Derecho, la ley y las decisiones de los tribunales.

"Una vez que hagan un Gobierno, entonces habrá diálogo, pero conviene que las reglas de juego las fijemos con claridad para no llevarnos a engaño", ha afirmado, para añadir en otro momento: "A partir de ahí empezamos a construir", ha enfatizado.



Sin respeto a la ley no hay democracia



Rajoy ha repetido en varias ocasiones la importancia de que se respete la ley porque si no "no hay democracia". "Eso es lo que más me importa y la primera prioridad, porque eso garantiza los derechos de todos. Donde no hay ley o el Estado de Derecho no funciona, no queda nada, ni derechos ni libertades ni minorías ni nada", ha advertido.

En este sentido, ha dicho que él lo que quiere es que haya un Gobierno al frente de la Generalitat que esté al "servicio de todos los catalanes" y no a favor de un "proyecto de ruptura o que deje fuera a la mitad de la población".

"Quiero que se recupere la normalidad institucional, la económica y la social. Y eso pasa porque formen un gobierno ya. Nosotros tenemos cuatro diputados y no podemos formar un gobierno, pero usted sí, un gobierno que respete la ley", ha resaltado.

Rajoy ha criticado que estos días sigan viendo una apuesta por la "fractura social" y que algunos quieran seguir instalados en la "ilegalidad, la unilateralidad, la imposición" y el "victimismo basado en falsos agravios con los que se quiere justificar la ruptura". Según ha añadido, apostaron por el autogobierno en la Constitución para colaborar y resolver los problemas, no como "elemento de confrontación".



Cleries acusa a Rajoy de usar Cataluña para "esconder la parálisis"



En su intervención, Cleries ha acusado a Rajoy de seguir "utilizando Cataluña para esconder la parálisis y las malas políticas" de su Ejecutivo, ya que, según ha dicho, "no hay actividad legislativa", "no se han presentado los Presupuestos", no hay "nuevo sistema de financiación autonómica" y "los pensionistas están perdiendo poder adquisitivo".

Tras asegurar que no tiene otro proyecto para Cataluña que "someter" a esta comunidad, ha acusado al Ejecutivo de no "respetar el mandato democrático de los catalanes". "Ya ve que ni con llamadas al TC admiten su recurso", ha señalado, en alusión a la impugnación del Gobierno ante el alto tribunal contra la investidura de Puigdemont.

Además, ha recriminado al Gobierno que "amenace con más actuaciones fuera de la normalidad" cuando el "96% de los catalanes" han rechazado de forma "contundente" sus políticas en las urnas. Por eso, le ha emplazado de nuevo a no seguir por la vía del "intervencionismo y la represión" e iniciar un diálogo bilateral con las autoridades de Cataluña.

Es más, ha dicho que en España "se persiguen y se encarcelan personas pacíficas por sus ideas", hay "presos políticos" que tendría que estar en libertad, y "la democracia y la libertad de expresión están amenazadas".

Finalmente, el senador de la antigua Convergencia le ha recriminado que ahora tenga tanta "prisa" por que haya un Gobierno en Cataluña cuando en España "hizo estar al Estado español 10 meses sin gobierno y no pasada nada".