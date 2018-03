Podemos abandona el pacto educativo y llama a movilizarse en las calles

Unidos Podemos ha decidido este miércoles abandonar las negociaciones del Pacto de Estado Social y Político por la Educación, que se llevan a cabo en el Congreso desde hace 15 meses, tras consultar la situación de este acuerdo con diferentes sindicatos y asociaciones de la comunidad educativa.



Los morados convocaron de "urgencia" este encuentro para valorar su continuidad en este pacto, después de que el PSOE decidiera abandonarlo este martes al considerar que la oferta de financiación para el sistema educativo propuesta por el PP era insuficiente y no cumplía con sus exigencias, que pasaban por invertir el 5% del PIB en esta materia.



"Hoy la comunidad educativa nos ha dicho que rompamos, nos ha dicho que nos vayamos y nosotros vamos a ir siempre de la mano de la comunidad educativa en todas nuestras propuestas. Así que nosotros no vamos a participar en un Pacto que, desde el comienzo, la comunidad educativa ha considerado un paripé", ha declarado la portavoz adjunta de Unidos Podemos en la Cámara Baja, Ione Belarra, a la salida del encuentro.



Belarra ha señalado que de la subcomisión, tal y como estaba planteada, "no podía salir un pacto con participación de la comunidad educativa" que resolviera las peticiones que se realizaron en su momento por parte de la Marea Verde y, más concretamente, las relacionadas con revertir los recortes que la Educación ha sufrido durante la crisis y que la escuela pública "sea líder en el conjunto de la UE".







Claves para el fracaso anunciado del #PactoEducativo: ??



?? Que el PSOE decida dar la última palabra al PP otorgándole derecho a veto

?? Perpetuar los recortes con una financiación ridícula

?? Dar la espalda a la comunidad educativa — PODEMOS (@ahorapodemos) 7 de marzo de 2018



Los estudiantes creen que nunca hubo intención de pactar

"Ya habíamos denunciado que una subcomisión no es un pacto y que el hecho de que esta subcomisión se estuviera produciendo a puerta cerrada y sin actas públicas impedía la participación de la comunidad educativa y de la ciudadanía", ha destacado la diputada de Podemos , que acusa al PP de estar usando este órgano paraTambién se ha mostrado crítica con los socialistas ya que, a su juicio, tenían "la posibilidad de generar mayorías alternativas y blindar" su petición de financiación del 5% del PIB y "no lo ha hecho".El abandono del PSOE, y ahora de Unidos Podemos, es "positivo" para el Sindicato de Estudiantes ya que, según ha señalado su secretaria general, Ana García, demuestra que esta subcomisión, tal y como ellos pensaban desde un principio.a, que Ciudadanos no tiene intención de pactar nada y que lo que quieren hacer es llevar a cabo una LOMCE redoblada con un nuevo nombre, que es Pacto Educativo, y que no responde a las reivindicaciones de la Marea Verde", ha dicho a los medios tras la reunión, a la que también han asistido representantes de CC.OO., Europa Laica, Movimiento de renovación pedagógica y Sindicato de trabajadores de la enseñanza.Por ello, García ha animado a todos los sectores educativos ay a "defender la educación pública" para poder lograr "lo que el Parlamento está impidiendo de forma escandalosa". "Vamos a llamar a la movilización y convocaremos huelgas y volveremos a llamar a salir a la calle para conseguir lo que queremos", ha insistido. Esta iniciativa ha sido apoyada por Belarra, que cree que "sólo se va a poder mover al PP" si la gente "sale a la calle".