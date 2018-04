Puigdemont: "Si la justicia alemana dice que puedo salir de la cárcel, no me escaparé"

El expresident de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont ha asegurado en una entrevista con los diputados del partido Die Linke Zaklin Nastic y Diether Dehm realizada el domingo en la cárcel de Neumünster y difundida este martes en weltnetzTV: "Si la justicia alemana me dice que puedo salir de la cárcel, pero tengo que quedarme en el país, me quedaré. Por supuesto que no me escaparé", y ha dicho que debe respetar la decisión de las autoridades alemanas.

En la entrevista de recogida por Europa Press, Puigdemont defiende en inglés ser un progresista y estar contra la violencia y contra cualquier tipo de discriminación y explica a los diputados el caso del expresidente de la Generalitat Lluís Companys, además de criticar la ausencia de separación de poderes en España.

Puigdemont defiende en la entrevista que ha sido elegido por el pueblo catalán y que está llevando a cabo el programa electoral por el que se le votó: "Hago mi trabajo, no es un crimen", y ha defendido que no hay ni una sola prueba de que se haya gastado dinero público en la convocatoria del referéndum soberanista del 1 de octubre.