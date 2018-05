El PSOE no negociará la moción y pide a Cs que «deje de marear» con las elecciones

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, recibirá hoy el aval del Comité Federal de su partido a la moción de censura contra Mariano Rajoy, quien ha despejado su agenda para los próximos días coincidiendo con el inicio del trámite parlamentario de la iniciativa, que los socialistas descartan negociar con nadie. De esta manera Rajoy no acudirá hoy a la inauguración de un foro de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) que se celebrará en Madrid y al que había confirmado días atrás su asistencia ni tampoco se reunirá mañana con el líder de Podemos, Pablo Iglesias, para tratar la situación de Cataluña.

Tres días después de presentar la moción de censura a Rajoy, el Comité Federal del PSOE avalará ¡hoy esa decisión previsiblemente por unanimidad, según avanzanron ayer los dirigentes territoriales del partido. «Nadie se va a oponer», dijeron fuentes del PSOE andaluz, para quienes, una vez que la moción ya está presentada, «no hay nada que decir».

Además, la iniciativa comienza hoy su trámite parlamentario con su calificación por parte de la Mesa de la Cámara y la posterior reunión de la Junta de Portavoces, donde los grupos serán informados formalmente de la iniciativa, por si quieren presentar una alternativa, para lo cual tienen dos días de plazo. Después, será la presidenta del Congreso, Ana Pastor, quien fije la fecha de debate de la moción, para lo cual hablará antes con el candidato socialista.

Su secretario de Organización, José Luis Ábalos, avisó ayer de que su partido no va a negociar «nada» de la moción de censura porque esta iniciativa es la «única alternativa» al Gobierno «inmoral» y «acorralado» de Rajoy.

«Quien no tiene otra alternativa es España, porque nos han metido directamente en la ingobernabilidad», subrayó Ábalos, quien hizo un llamamiento a Ciudadanos para que «deje de marear» con las elecciones y para que «sacrifique un poquito su ansiedad demoscópica, que no pasa nada por esperar poquitos o algunos meses».

Ábalos opinó que Cs insiste en adelantar los comicios porque espera «heredar a beneficio de inventario» los votantes del PP si hay elecciones en breve. También volvió a apelar a la responsabilidad de «los 350 diputados constitucionales» para que apoyen la moción y dijo que el PSOE no va a «fumigar a nadie», en alusión a las críticas ante la posibilidad de contar con el voto a favor de los independentistas catalanes, los nacionalistas vascos del PNV y EH Bildu.

Cospedal carga contra Sánchez

Sin embargo, la secretaria general del PP y ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, arremetió ayer contra Sánchez por pretender «apoyarse en los enemigos del Estado de Derecho» para llegar al Gobierno se convierte él también «en el enemigo del Estado de Derecho y de toda España».

Cospedal preguntó al PSOE si quiere ser «rehén de los independentistas» y someter a todos los españoles al «chantaje que están haciendo permanentemente a España», convencida de que los socialistas van a tener que «pagar un peaje más tarde o más temprano», dijo.

Por eso, insistió en pedir a Ciudadanos que «no actúe de muleta del PSOE y que no tire por la borda» el crecimiento de la economía tras la crisis. Los españoles, en su opinión, no le perdonarán por dejarse llevar por «egoísmos personales». «Señores de Ciudadanos, no actúen de muleta de aquél que siempre ha dejado a España en la ruina, el PSOE y sus socios de Podemos», sostuvo.

Desde Ciudadanos, su portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, sostuvo que espera que el PSOE retire de encima de la mesa la «irresponsable» censura e insistió en convocar nuevas elecciones a través de una moción instrumental. «No estamos para satisfacer los egos de nadie», dijo Villacís.

Fuera de las filas socialistas, la moción no ha cosechado más respaldo que los ya seguros de Unidos Podemos, Compromís y Nueva Canarias, porque otros partidos en principio proclives a apoyarla, como ERC, PDeCAT y EH Bildu, ponen sus propias condiciones en las últimas horas.

El PNV, cuyos cinco diputados pueden volver a ser determinantes, como pasó el miércoles con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, sigue sin definirse, aunque su presidente, Andoni Ortuzar, consideró ayer en una entrevista en el Diario Vasco que Sánchez «se ha precipitado». Tampoco dejan clara su postura los nacionalistas catalanes. El portavoz de JxCat, Eduard Pujol, exigió ayer que el PSOE admita que «se equivocaron al medir el alcance del 155» y que hay «presos políticos».