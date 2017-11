Jaguar presenta su nuevo SUV compacto de alto rendimiento

Más de cuatrocientos invitados celebraron con una extraordinaria fiesta en Madrid la llegada a España del Jaguar E-PACE, el nuevo SUV compacto de alto rendimiento, en el que el fabricante británico ha logrado aunar el diseño deportivo con la practicidad todo ello en busca de una nueva generación de clientes. Un nuevo modelo de cinco plazas que, sin embargo, ofrece el diseño y el rendimiento que caracterizan a los modelos deportivos de Jaguar. Además, este vehículo con tracción a las cuatro ruedas, puede presumir de su total conectividad y de un

incomparable y funcional espacio interior.

La celebración contó con la presencia de numerosos rostros conocidos. La actriz Blanca Suárez, embajadora del modelo E-PACE de Jaguar; Anthony Delon, hijo del mítico actor francés Alain Delon, creador y propietario de la marca de moda masculina Anthony Delon 1985, y el diseñador español Juan Avellaneda, icono de estilo en nuestro país. Ambos han tenido ocasión de mostrar sus últimas creaciones ante el selecto auditorio de invitados que se han dado cita en la gran fiesta con la que el fabricante británico ha presentado en sociedad el E-PACE.

Los invitados quisieron hacer un guiño a los diseñadores vistiendo indistintamente prendas de cuero y smoking para darle a la fiesta el ambiente de clase y modernidad que Jaguar representa."Se presenta un vehículo con el que me siento totalmente identificada. Jaguar representa para mí el lujo y la clase de toda la vida. Es un verdadero honor que hayan contado conmigo para ser la embajadora del nuevo Jaguar E-PACE", ha comentado Blanca Suárez.

Según la actriz, "el E-PACE es un vehículo que se adecua a la perfección con mi estilo de vida. Un SUV, funcional y súper moderno. Además, tiene tracción a las cuatro ruedas sobre cualquier superficie y para mí, que voy de la playa a la montaña sin parar, la seguridad es fundamental".

En opinión de Anthony Delon, "el diseño del nuevo Jaguar E-PACE es espectacular: una combinación de deportividad agresiva y URBAN CHIC. Moderno y bien hecho. El interior también es muy refinado, el SUV urbano perfecto". Para Delon, "ha sido un gran honor" recibir el premio Land Rover Reborn por su nueva colección. "Tuve la oportunidad de conocer gente fantástica e hice grandes contactos, empezando por Gerry McGovern, quien también hizo un brillante trabajo en el diseño de su SUV VELAR, Jean Christophe Chopin o Belén Lacalle, quienes tuvieron la idea de invitarme a este maravilloso evento".

Por su parte, Juan Avellaneda ha comentado: "Jaguar representa todo lo que valoro en la vida y en el trabajo. Es un icono que ha marcado un estilo y un 'Know How' que va pasando de generación en generación. El E-PACE tiene la practicidad de un SUV compacto, pero a la vez con un diseño muy moderno. Es seguro, y con las últimas prestaciones tecnológicas para estar siempre conectado, que en mi caso es importante ya que no paro de viajar; y en coche es como más me gusta hacerlo".

A la divertida fiesta asistieron numerosos rostros conocidos como Aldo Comas y Macarena Gómez, la cantante Marta Sánchez, la aristócrata y diseñadora Eugenia Martínez de Irujo, el bailarín Joaquín Cortés, las empresaria Raquel Meroño y Patricia Olmedilla y los toreros Manuel Díaz 'El Cordobés' y Julio Benítez.



Homenaje musical a la Historia de Jaguar

El evento ha contado además con otro protagonista de excepción: Fonsi Nieto, empresario, Dj y productor musical. Deportista de nacimiento y artista de corazón -como le gusta definirse a sí mismo-, Fonsi Nieto amenizó la fiesta con una sesión para el recuerdo. Además, en homenaje a la evolución de estos modelos de Jaguar a lo largo de la dilatada historia del fabricante automovilístico, el grupo musical 'Los Escarabajos' versionaron temas de The Beatles, en un entrañable guiño a la cultura británica.

Uno de los momentos más especiales de la noche fue la presentación del vehículo, cuando la embajadora de la marca, Blanca Suárez, destapó la lona que cubría al Jaguar E-PACE expuesto en la sala, ante la expectación y gran ovación de los invitados.

El diseño y la dinámica de conducción que caracterizan a Jaguar y conforman su ADN deportivo también está presente en este práctico modelo, lleno de tecnologías avanzadas para estar siempre conectado. El E-PACE se ha inspirado en el F-TYPE para su deportivo diseño exterior, con la distintiva parilla de Jaguar, unas proporciones imponentes, voladizos recortados y una potente parte trasera. Todos estos elementos confieren al E-PACE una presencia atrevida y funcional que refleja al instante su agilidad y dinamismo. El ADN de los deportivos de Jaguar también queda patente en la vertiginosa silueta de la línea del techo y en el emblemático diseño de las ventanas laterales.

El nuevo E-PACE ya está disponible para pedidos en la Red Oficial de Concesionarios de Jaguar España con un PVP de salida de 37.450 €. Las primeras unidades llegaran a los mercados a principios del 2018