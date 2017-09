Fimel viu la seua majoria d'edat

Fimel, la Fira Comercial i Agrícola de Meliana ja és major! Este 2017 celebra els seus 18 anys de vida. Una vida comercial i d'associacionisme, de veïns, d'anar i vindre. De comprar, de passejar... una vida molt activa a Meliana.

Si per alguna cosa destaca esta localitat és pel seu motor comercial i econòmic a l'Horta Nord. Exemple clar d'estos 18 anys des que es va crear.

Esta vesprada tindrà lloc la inauguració de la mà de Francisco Rodríguez secretari autonòmic d'Agricultura i Elena Cebrián.

Este any agafa especial importància: L'Horta a Fimel. L'alcalde Josep Riera ha manifestat que «En este últim any, des de l'ajuntament de Meliana hem anat avançant en el projecte econòmic. Així, recentment se'ns ha notificat per part de l'Oficina Europea de Patents i Marques (OEPM) la tramitació definitiva de la marca Productes Horta de Meliana, que està ajudant a fer visible els nostres agricultors i els productes de l'horta, alhora que està incentivant-ne el consum entre la gent del poble i de la comarca, tant a les botigues i comerços de fruita, verdura i hortalissa, com als bars i restaurants i als centres educatius infantils».

L'ajuntament ha començat la campanya Meliana bon lloc. A la Fira, hi haurà una sèrie de vídeos sobre els restaurants i les activitats gastronòmiques del poble. Este projecte serà protagonista en l'estand municipal de Fimel 2017.

Riera recorda a més la importància del «Mercat de la Terra de Roca, amb cinc edicions. Així, al Casó de Roca hem generat un espai propi per als productes de l'horta, l'agricultura ecològica i els productes artesans. Just este diumenge 24 de setembre iniciem la temporada. Alhora, estem treballant la manera de dinamitzar el tradicional Mercat dels Dijous, després de la regulació dels llocs i les parades i l'ampliació del recinte».

Meliana es fa forta. I és que és moment d'arrancar iniciatives comunes inclús amb altes municipis.

Amb estes iniciatives es bastixen els fonaments d'una proposta turística pròpia i arrelada a la realitat de l'horta que ha de ser compartida amb els municipis més pròxims tal com, Foios i Albalat dels Sorells, que s'emmarquen també dins de l'estratègia europea ViuHo.

Fimel és una fira que unix als veïns, als comerciants i visitants: es passeja, es compra, es participa a diverses. Es riu i es comparteix. És tota una aposta: un mostrador a l´aire lliure on es disfrutarà de xarrades, actuacions musicals d'El Botifarra i la banda juvenil de Meliana; hi haurà també xarrades, exposicions fotogràfiques, passes de documentals o classes d'spinning i cercaviles. Dins de la fira es podrà gaudir d´un mercat Medieval on es podran veure oficis antics i jocs d'altra època.