Sin subvención por aprobar tarde los presupuestos

? Moncada ya tuvo que renunciar a las ayudas de la Generalitat para el yacimiento del Tòs Pelat del municipio debido a que, al no tener los presupuestos aprobados, no pudieron presentar la documentación dentro del plazo establecido por la conselleria de Cultura. El grupo municipal de Ciudadanos denunció este hecho y el ayuntamiento apuntó que no fue posible entregar los papeles. El plan de financiación local, que debía estar aprobado el pasado junio, se retrasó un par de meses por falta de consenso en el pleno.