El foc devora «Renaixement» en Torrent

La ciutat de Torrent va culminar anit dues setmanes intenses d'activitats al voltant del 9 d'Octubre amb la crema del monument «Renaixement» als peus de la Torre de la ciutat. Més d'un any després que la creació de David Moreno i Miguel Arraiz, en la construcció de la qual havien participat falleres i fallers de Torrent, viatjara al desert de Nevada per a participar en el festival Burning Man, la falla va quedar reduïda a cendres, com a culminació del programa municipal d'activitats.

Eixa mateixa vesprada, Torrent va celebrar una processó cívica en la qual no faltaren els símbols més emblemàtics de la festa. I en els dies previs, la ciutat va gaudir d'actuacions com la del cantador Apa, exposicions, activitats solidàries, una fira gastronòmica i, fins i tot, l'apertura d'un centre d'interpretació de la festa, que pretén ser l'origen del futur museu faller.

Altres activitats que s'han desenvolupat a la ciutat durant el cap de setmana són l'homenatge a la senyera, una partida de pilota, teatre al carrer, visites nocturnes a la Torre o un espectacle musical projectat sobre el monument. El programa ha tingut un fort component faller donat que es va fer un debat sobre el futur de la festa i un sopar a la fresca de les vuit comissions que celebren 50 anys.