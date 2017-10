Puçol fa créixer la cultura amb els seus premis

La funció primera d´un ajuntament en matèria cultural ha de ser el foment i la promoció de les distintes manifestacions artístiques..

Seguint eixa premissa, comencen a convocar-se a la dècada dels huitanta concursos d´art i literatura a alguns municipis. És en eixe context d´efervescència cultural on naixen al nostre poble el Certamen literari de narrativa (1985) i el Concurs Vila de Puçol de pintura (1986). Uns reconeixements que han suposat després de més de trenta edicions un impuls econòmic i de promoció per a molts artistes i escriptors valencians i d´altres territoris.

Anys després veia la llum el Premi de poesia Josep Maria Ribelles, que pren el nom del prolífic escriptor local, completant així dues convocatòries literàries adreçades a escriptores i escriptors en la nostra llengua i que van ser un impuls de promoció necessari per a donar-li al valencià la rellevància que es mereix. Escriure en valencià és una opció tan vàlida com qualsevol altra i una llengua tan rica i plena de matisos no ha de tindre cap complex per desenvolupar-se en tots els registres. Eixa realitat queda palesa en les excel·lents obres de narrativa i poesia que han resultat guardonades durant la història dels premis.

Enguany els premiats Felipe Fuentes amb l´obra «Al límit» al XXXII Concurs de Pintura Vila de Puçol, Montse Assens amb el poemari «Naufragi entre la culpa i l´oblit» al XXI Certamen de poesia Josep Maria Ribelles i Pau Berenguer amb la novel·la «Germània» al XXXIII Certamen Literari Vila de Puçol han marcat una edició que destaca pel seu altíssim nivell de qualitat i el nombre d´obres presentades. Tots ells van rebre el seu homenatge el passat divendres al Sindicat Agrícola de Puçol. L'actuació d'Oscar Briz va servir per tancar l'acte. «Des de l´àrea de cultura de l´ajuntament de Puçol ens agrada mirar orgullosos cap enrere i alegrar-nos del fet que molts dels participants i guardonats a aquests premis tinguen hui dia un lloc al panorama artístic i literari. Pensar, humilment, que l´aposta del nostre poble per la cultura ha contribuït en part a facilitar-los un camí professional llarg i difícil»,afirmaven.

Després d´aquests anys és temps per gaudir de les magnífiques obres de Cristina Gamón, Carolina Valls o Carmen Michavila. Delectar-nos amb les lletres de Jordi Colonques o Josep Usó, i constatar, en definitiva, que Puçol continua fent créixer la cultura.