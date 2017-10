Manuel Corredera, absuelto de prevaricación administrativa

El magistrado del juzgado de lo Penal nº 8 de València ha absuelto al exalcalde de Mislata Manuel Corredera del supuesto delito continuado de prevaricación administrativa del que le acusaba la Fiscalía por supuestamente adjudicar contratos fraccionados a la misma empresa para eludir el concurso público, y por el que solicitaba diez años de inhabilitación para cargo público.

El juez entiende que debe dictar una sentencia absolutoria, tanto para el exdirigente del PP como para la funcionaria municipal también juzgada, al "no apreciar la existencia de una trama encaminada al fraccionamiento de contratos administrativos para vulnerar los principios de publicidad y libre concurrencia", y que el alcalde "no hizo más que autorizar el pago de un servicio u obra de la que se había beneficiado el Ayuntamiento de Mislata en virtud del principio de enriquecimiento injusto, no actuando conmeras intenciones torticeras o intereses espurios".

El juicio contra Corredera se celebró hace unas semanas en la Ciudad de la Justicia declarando como testigos casi una veintena de personas, entre técnicos, concejales de la etapa popular como la actual, el alcalde de Mislata Carlos Fernandez Bielsa, la exinterventora Herminia Llop o el autor de la auditoria externa que encargó el ejecutivo socialista y que remitió al Tribunal de Cuentas. Fue este órgano quien envió posteriormente el documento a la Fiscalía, que abrió diligencias.