La normativa para regular las terrazas de los bares en Aldaia vuelva a encallarse

El segundo intento del equipo de gobierno de Aldaia de sacar adelante una normativa para regular la instalación de terrazas de hostelería tampoco salió adelante en el pleno. La propuesta de modificación de la ordenanza sobre ocupación de la vía pública con mesas y sillas y elementos auxiliares no prosperó en el pleno al tumbarla la oposición con el argumento de que sus propuestas no habían sido tenidas en cuenta.

Así lo ha informado Esquerra Unida de Aldaia, cuyo portavoz Juanjo Llorente asegura que "el único acuerdo en positivo fue el de redactar una nueva normativa reguladora y hacerlo de una manera participativa y colaborativa".

Este grupo también cuestionó, por la forma, la aprobación de una subvención para el "Rollet de Gràcia", un tribunal de las aguas propio, que se recuperó hace unos años, con el objetivo de organizar el riego de la zona. Para EU, esta asociación "de innegable valor histórico y muy precario futuro, relacionada con la acequia con el mismo nombre, va a recibir una ayuda de 6.000 euros por un procedimiento que "no es el adecuado".

Llorente considera que hay en el proceso "discrecionalidad" y remarca que discrepa en la forma aunque no en el fondo. El asunto salió adelante pero EU Verds y los ediles no adscritos votaron en contra.

Y sobre la aprobación de la remodelación de las comisiones informativas, que ha tenido que realizarse por la existencia de un nuevo edil no adscrito en el pleno (hay dos exmiembros del grupo municipal de Ciudadanos y un excomponente de Sí Se Puede Aldaia), el planteamiento del gobierno local es que lleguen a 14 miembros."Se aprobó con la única abstención de tres concejales no adscritos, más EU Verds y PP.

Llorente y su grupo respondieron con una moción urgente que reclamaba "una composición más justa y representativa de las Comisiones Informativas del Ayuntamiento de Aldaia" pero la propuesta no prosperó por el voto en contra del PSOE, Sisepuede, Ciudadanos y Compromís, más la abstención del PP.

Por otra parte, en el punto sexto se debatió la moción de EU Verds y el concejal no adscrito de Podemos sobre el "Derecho a la información de los Grupos Municipales y concejales/as del Ayuntamiento de Aldaia". Esta propuesta, pidiendo más transparencia y una información mejor de los contratos menores y de las Resoluciones de alcaldía, salió aprobada con la única abstención del PSOE y las dos concejalas de Sise puede.