El centro de salud acoge el domingo una jornada de donación de sangre

Como cada primer domingo de cada mes, los vecinos de Puçol podrán acercarse al centro de salud el próximo 3 de diciembre, de 9.30 a 13.30 horas, para donar su sangre.

La presidenta de la directiva local de la Asociación de Donantes de Sangre, Toni Tamarit, ha destacado la participación de los habitantes del municipio y el hecho de que siempre haya nuevos asistentes.

«Puçol tiene muy buena respuesta, siempre acuden alrededor de 80 personas a donar sangre en cada ocasión», ha explicado Toni Tamarit, la presidenta de la directiva local de la Asociación de Donantes de Sangre.

Sin embargo, no es la única localidad de donde proceden los donantes: «hay gente de Valencia, Sagunto, Massamagrell o incluso la Vall d´Uixò que puede venir al ser domingo por la mañana, en lugar de un día laboral», ha relatado. La presidenta ha destacado la asistencia de jóvenes, que nunca faltan, y mayores que «tienen muy buena salud y deciden venir a donar».

Pilar Barchín, secretaria de la asociación, y Lola Guerrero, vicepresidenta, forman parte de un grupo que tiene «mucho empeño», como ha asegurado Toni. La presidenta del colectivo ha hecho hincapié en el buen ambiente de las sesiones, en las que no faltan pequeños detalles para los donantes: «no es mucho, y la gente no viene por ellos, pero siempre da alegría», ha manifestado. «Creo que les hacemos pasar un buen rato».

Para participar, es necesario tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y no acudir en ayunas.