EU recuerda al Govern del Botànic la necesidad de la rápida apertura de "À Punt"

El coordinador de EUPV, David Rodríguez, ha defendido hoy, cuatro años después del "golpe institucional que el PP y el señor Fabra dieron contra el autogobierno del País Valencià", la "rápida" reapertura de la radio y la televisión valenciana, con su nuevo nombre 'À Punt', para que "nuestra comunidad autónoma vuelva a tener unos medios de comunicación de calidad, públicos, en valenciano y sin la extremada manipulación informativa de la que los populares hicieron gala en los años de gobierno, muy especialmente en la época de Francisco Camps".

Además, ha insistido que fue la primera y única radiotelevisión pública cerrada en nuestro país, "máxime cuando se hacía en una comunidad con lengua propia y que ha supuesto la pérdida de dignificación social, cultural y mediática del valenciano. En definitiva, ha demostrado que al PP muy poco o nada le interesa nuestra lengua, nuestra cultura, en definitiva, muy poco o nada le interesa el País Valencià".

Asimismo, el máximo dirigente de la formación de izquierdas, que ha anunciado que EUPV estará presente esta tarde en el acto organizado por Acció Cultural del País Valencià (ACPV) 'Necessitem mitjans en la nostra llengua' con la asistencia del exconseller de RTVV, Amadeu Sanchis, ha recordado la presunta colaboración de directivos de la extinta RTVV en casos de corrupción como la Gürtel. "Este hecho deja claro que las y los trabajadores del ente fueron los únicos paganos de una nefasta gestión que, probablemente junto con TeleMadrid, ha sido la peor de un medio de comunicación público en la historia reciente de nuestro país".

Rodríguez ha explicado también que desde EUPV "seguimos apostando porque en esta nueva plantilla se cumplan los compromisos electores adquiridos por el conjunto de las fuerzas de izquierda y progresistas en las elecciones de 2015 y que suponía el tener en cuenta la capacitación y la valoración profesional de los antiguos trabajadores de RTVV".

Es decir, "existe no solamente una deuda social y política con ellos sino también el compromiso laboral de dejar claro en este país que no se puede cerrar una empresa pública con más de 1.500 trabajadores que no se les despide, sino que se les dejó en una situación legal indefinida pero que, a la larga, ha supuesto desempleo y situaciones personales y familiares muy duras", ha insistido. "Es por tanto -ha continuado el coordinador de la formación de izquierdas- obligación de nuestra comunidad autónoma y del Consell responder a esos compromisos y que se vele porque realmente se tenga en cuenta la experiencia y la profesionalidad de los antiguos trabajadores y trabajadoras".

Por último, David Rodríguez ha hecho también un llamamiento al Consell para que no se olvide de la necesidad de garantizar que, en este nuevo camino que se está abriendo, de la reciprocidad de las emisiones de TV3, "otro medio de comunicación en nuestra lengua que debemos recuperar a la mayor brevedad posible", ha concluido.