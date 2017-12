Alfafar lanza una campaña para promocionar los juguetes no sexistas

Desde la concejalía de Igualdad de l´Ajuntament d´Alfafar, se está llevando una campaña para fomentar entre la población el uso de juguetes no sexistas y no violentos. Bajo el lema "El joc uneix, no diferencia", se pretende concienciar a los vecinos y vecinas de Alfafar en el juego libre por parte de los niños y niñas, libre de estereotipos y roles determinantes. En este sentido, se está repartiendo entre la población unos trípticos con información y recomendaciones a la hora de seleccionar un juguete u otro, evitando la diferenciación entre juguetes de chicos y chicas por el color o funcionalidad del mismo. Ya que lo verdaderamente importante en los diferentes juegos, explican desde el consistorio, es desarrollar las diferentes habilidades personales de los niños y niñas.

Dentro del tríptico se encuentra una encuesta para rellenar por las familias, recogiendo información para poder desarrollar posteriormente campañas donde la igualdad de género sea la protagonista. Por participar en la encuesta se entra en el sorteo de un lote de cuentos.

Desde l´Ajuntament d´Alfafar se quiere contribuir en la igualdad de género, partiendo desde la infancia hasta las familias y personas adultas, pasando por los diferentes ámbitos de la sociedad.