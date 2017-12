La oposición rechaza habilitar fondos para pedir ayudas a la UE para el Castell

El pleno del Ayuntamiento de Alaquàs ha rechazado, con los votos del Partido Popular, Compromís, Canviem y Esquerra Unida, la propuesta del gobierno socialista para reservar una partida de 60.000 euros en las cuentas de 2018, que permita pedir una ayuda europea para invertir en el Castell.

Por indicación de los expertos que asesoran sobre el mantenimiento del bello monumento, el gobierno local pretendía presentarse a la actual convocatoria de fondos Feder para rehabilitación de patrimonio con un proyecto de musealización. Y precisamente se pleaba ahora, no solo por la convocatoria sino porque en 2018 se cumplen 100 años de la protección del Castell. Pero para ello, Alaquàs tendría que costear el 50% de la inversión, para lo que pretendió reservar la partida. No obstante, cuatro grupos de la oposición votaron en contra, por lo que la iniciativa no salió adelante.

Los socialistas de Alaquàs han arremetido contra el resto de grupos, y les han acusado que querer obstruir su gestión y «desgartar» a la alcaldesa. En concreto, el concejal de Cultura, Toni Saura, ha valorado que «tenían una oportunidad de apoyar una iniciativa que dinamizara turísticamente nuestro municipio, pero cuando ha llegado la hora de pasar de las palabras a los hechos, su visión partidista y su voluntad de obstruir ha prevalecido para impedir la promoción económica de Alaquàs».

El edil ha insistido en que gobierno buscará «los recursos necesarios para llevar este proyecto adelante pues estamos convencidos que es una magnífica oportunidad para Alaquàs».

Los socialistas han insistido en que «este dinero no es para hacer ninguna fiesta es para intervenir y mantener los elementos fundamentales del Castell de Alaquàs, Monumento Histórico Artístico Nacional y referente del patrimonio valenciano».

No obstante, los grupos de la oposición que han rechazado la propuesta no lo ven del mismo modo. El portavoz del Partido Popular Pepe Pons ha criticado que «ni en la propuesta ni en el pleno se explicó a qué se iba a destinar el dinero sino que los socialistas pretendían un cheque en blanco y no estamos para esos dispendios».

Por su parte, Esquerra Unida también insiste en que «no se nos presentó proyecto alguno más allá de una declaración de intenciones». «Evidentemente las críticas llovieron desde todos los grupos, excepto de Ciudadanos, que nunca cuestiona ninguna de las iniciativas socialistas, dado que la petición de reservar 50.000,00 euros sin saber de donde se van a retirar y con la enorme cantidad de prioridades que tiene el pueblo no resulta asumible», dice EU.