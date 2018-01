El PP solicita nueva información sobre los proyectos urbanísticos

El portavoz popular de Mislata, Jaime Bronchud ha opinado que "el PSOE sigue sin dar soluciones a los problemas de los vecinos de Mislata". El portavoz del PP se muestra convencido de "que el PSOE vive mejor contra Corredera que dando soluciones al municipio". "Llevan ocho años viviendo del pasado, subiendo impuestos y sin ningun proyecto de calado en Mislata y eso lo tapan con una herencia recibida que han construido faltando a la verdad con el dinero de todos" ha añadido.

El Partido Popular ha presentado dos nuevos registros de entrada en el ayuntamiento para solicitar por un lado que el portal de transparencia incluya "los expedientes de los proyectos de actuación integrada (PAI) y los proyectos de adecuación urbanística (PAU) del municipio para que la ciudadanía pueda tener libre acceso a la información de quien nos gobierna". Igualmente el PP ha solicitado copia de los informes que indican que la cantidad por revertir los planes sería la que el equipo de Bielsa ha anunciado en prensa y en redes sociales.

Sobre las herencias recibidas, Bronchud ha asegurado que "el PP también podría haber estado diez años llorando por las sentencias heredadas de Morales que nos condenaron a estar pagando millones de euros por FOCSA o las expropiaciones de la Canaleta". "Frente a eso" ha señalado "lo que hubo fue mucho trabajo y predisposición para solucionar la papeleta. Echar la culpa a los que no están siempre puede hacerse, es fácil, pero a los que nos ponen al frente es para que busquemos soluciones, no culpables. Y hecho en falta un gobierno que responda en Mislata".

Petición de información

La coalición municipal Compromís per Mislata, por su parte, ha apuntado que "ante esta guerra del despropósito por parte del PP y PSOE en cuanto a los planes urbanísticos aprobados en la época de Corredera, donde se acusan mutuamente de ser los responsables del caos urbanístico de nuestro municipio, Compromís solicitará el acceso a todos los expedientes implicados". Así, desde la formación valencianista su portavoz, Javier Gil, señala que "los dos partidos están moralmente desautorizar para hablar de urbanismo porque en Mislata no hemos conocido otra cosa que gobiernos del PSOE, casi treinta años, y diez años del PP. Los dos partidos han contribuido a hacer de nuestro municipio un lugar de difícil convivencia como consecuencia de la depredación urbanística, y no han pensado en el bienestar de los ciudadanos".

De la misma forma, apuntan que si bien es cierto que Corredera fue quién impulsó los PAI's del Quint y la plaza Mayor, no es menos cierto que "al gobierno de Bielsa le viene muy bien esta nueva ola construtora y de especulación urbanística para hacer caja. Tiene muchos compromisos y necesita incrementar la recaudación para poder afrontarlos, y poco parece importarle que Mislata no esté preparada para absorber más población. La inoperancia de Bielsa en este sentido resulta más que evidente", apunta Gil.

Finalmente, desde Compromís per Mislata apuntan que siempre apostarán por un modelo de ciudad más amable, que piense en los ciudadanos, con más zonas verdes y jardines donde el peatón sea el protagonista, "Mislata no puede seguir creciente en número de habitantes, esta situación es inviable y tenemos que empezar a pensar en un modelo de desarrollo urbano sostenible", ha concluido Gil.