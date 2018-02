El PSPV pide que se cambien los maceteros por otros más ligeros y pequeños

Los concejales del PSPV-PSOE en el Ayuntamiento de Massalfassar han reclamado al gobierno local que solicite "de inmediato" a la empresa adjudicataria de la ejecución de la obra "Remodelación y adecuación de la calle Mayor y del Mar" que "cumpla con la mejora ofertada en su plica presentada al contrato de la obra".

Los socialsitas piden que se lleve a cabo la sustitución de la unidad de obra incluida en el presupuesto del proyecto "macetero de hormigón arquitectónico de 150x60x60cm" por maceteros metálicos que permitan su fácil retirada cuando se celebren los festejos locales (bous al carrer) y que son más resistentes en el transporte de los mismos y de medidas 150x45x45cm , según la oferta que se adjuntó a la plica esta mejora está valorada en 10.079,30 euros.

Ismael Gimeno, portavoz del grupo PSPV-PSOE, cree necesario que la empresa adjudicataria cumpla con esta mejora, "que en su día se pensó como positivo y necesario y que hizo que apareciese como posible mejora a valorar en el pliego de condiciones técnicas que quedaron redactadas" siendo el edil el responsable del área de Urbanismo.

Según informan los concejales socialistas, los maceteros ofertados en la mejora no ejecutada, además de ser más resistentes, son de menor tamaño, por lo que, además de ofrecer un mejor resultado a largo plazo, ocuparán menor espacio en las aceras en las que se tienen que instalar, ampliando el espacio dedicado al tránsito de peatones que con los maceteros instalados a día de hoy queda muy ajustado llegando a ser en algunos sitios una molestia.

Por su parte, el grupo municipal de Compromís ha replicado al PSPV que "el señor Gimeno, como siempre, no dice la verdad" puesto que ya se le explicó en el pleno de enero que las jardineras metálicas producen óxido en la base y acaban podridas" además de que no son más pequeñas ya que su diámetro es más grande. Por ello, el gobierno local insiste en que se explicó en la sesión que a la empresa se le dedujeron 7.000 euros de la mejora de las jardineras, según consta en el expediente. "La concejalía de Urbanismo ha optado por ejecutar el proyecto aprobado. El gobiern o ha hecho las cosas correctamente y si él piensa que no, que vaya al juzgado".