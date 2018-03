«Vamos a plantar la falla de la forma más digna posible»

«Ahora, para poder adecentarla vamos a tener que hacer un desembolso que no tenemos. Los presupuestos ya están cerrados y las contrataciones también», apuntaba ayer Climent a Levante-EMV, que añadía que el problema que tienen ahora es «eminentemente económico».Pero, dice, también de cara al concurso.



Un bache para el concurso

«Nosotros somos punteros en nuestra categoría y competimos cada año, este año...faltando la mitad de la infantil y muñecos de la grande, sabemos a lo que vamos y haremos lo que se pueda. Hemos contactado con otro artista para que nos ayude con el presupuesto que nos queda».

El jueves pasado la presidenta acudió al taller a recoger unos ninots-que no resultaron ser los pactados- y no pudo hacerse con el artista. El viernes, víspera de la presentación de las falleras mayores, confirmó sus noticias. «Volví al taller y estaba cerrado. Se había ido». Amparo confiesa haberse pasado todo el día llorando. «Fue una situación desalentadora. No sabía que hacer. Lloré todo y me recompuse para que las falleras mayores tuvieran la mejor presentación». Asimismo, a pesar de que el artista se ha marchado sin comunicar nada, la familia sí se ha puesto en contacto con la falla para ayudarles. De la misma forma, la presidenta agradece la preocupación de las comisiones vecinas del municipio, de la junta local fallera y de la corporación municipal. «El apoyo al 100% de tus compañeros te recompone un poco», afirma Amparo.

Ayer la presidenta no podía contener la emoción al relatar a este diario que, aunque esta situación quedará como una anécdota, «es mi último año como presidenta y no voy a poder despedirme como quisiera...», apunta con la voz entrecortada. Pero mira hacia delante y señala: «El año que viene más y mejor, a pelear y a superar estos baches».