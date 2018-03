Miajadas visita Puçol por Fallas

El salón de plenos del Ayuntamiento de Puçol celebró la recepción oficial de la representación de Miajadas, pueblo hermanado desde hace 19 años, con presencia de la corporación municipal y distintas asociaciones que forman el Comité de Hermanamientos. Además de detalles protocolarios y de un piscolabis, la reunión ha servido para trabajar juntos en la reactivación de los intercambios, con visitas de vecinos de Puçol al pueblo extremeño y de miajadeños a Puçol. Todo ello previsto para el año que viene, que se cumple el 20 aniversario del hermanamiento.

El acto fue conducido por Mar Mazo, concejal de Hermanamientos, quien ha valorado positivamente el esfuerzo realizado por «la Junta Local Fallera y las seis comisiones de nuestro pueblo, que no tuvieron ninguna objeción en abriros sus casales para que compartáis con ellos la fiesta desde dentro, que es la mejor forma de conocerla».

Además de compartir los días con los mil falleros de Puçol, los vecinos de Miajadas también han tenido que dar la cara, como le ha sucedido a Gloria Esteban, la joven concejal de Cultura del pueblo extremeño que no tenía en la agenda ninguna intervención oficial y ha salido del paso con solvencia: «Me habían hablado muy bien de la gran acogida que nos dispensan nuestros hermanos de Puçol y quería comprobarlo en persona. Apenas llevo unas horas aquí y ya he podido comprobar que todo eso es cierto», ha manifestado.

Cerro el turno de intervenciones la alcaldesa Lola Sánchez,que ya estuvo en Miajadas hace casi dos décadas «y no era como nos lo habían vendido. Extremadura no es una zona pobre, de la España profunda, sino una tierra de gran riqueza, pero sin duda su mayor riqueza es su gente. Por todo ello será un placer colaborar para recuperar los intercambios con nuestro pueblo hermanado ahora que van a cumplirse veinte años del primer encuentro€ y por tanto hoy no sólo hay fiesta, sino también trabajo conjunto».

Tras unas fotos para el recuerdo, el Comité de Hermanamientos, del que forman parte numerosas asociaciones de Puçol, celebró una sesión de trabajo con los cuatro representantes de Miajadas, para estudiar distintas opciones de intercambios: disfrutar de las comparsas ganadoras de los carnavales extremeños o de la música rock que se hace en Puçol son dos de las opciones que se han barajado, aunque hay otras propuestas para el 20 aniversario del hermanamiento.

Los concejales extremeños Andrés Sánchez y Teresa Gil, junto a Gloria Esteban y la técnico Lorena Pedrero, trabajaron durante la tarde del sábado 17 junto a los vecinos pertenecientes a distintas asociaciones del comité, la concejal Mar Mazo, la alcaldesa Lola Sánchez y la técnico Mavi Galcerá.