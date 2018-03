Compromís premia a Mestre Serrano en Xirivella

Por quinto año Compromís per Xirivella ha hecho entrega del premio Socarrat, que ha ganado la comisión Mestre Serrano y su rebelión de los animales. La falla ún no había recibido este reconocimiento y plantó un monumento que combinaba «una estética sencilla pero cuidada y muy llamativa, con la crítica política, en la cual no faltaba una mención al concejal de Movilidad de Valencia Giuseppe Grezzi, también de Compromís». Cómo ya es tradicional, la concesión del premio tuvo lugar al acabar la passejada' fallera, durante la cual miembros de Compromís per Xirivella y simpatizantes recorrieron los seis monumentos falleros y los casales, acompañados por los 'Xirimiters'.