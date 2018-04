Condenan a Paiporta por colgar la bandera republicana

El juzgado de lo Contencioso Administrativo número 7 de Valencia ha condenado al Ayuntamiento de Paiporta por colocar «una bandera anticonstitucional» de la II República en el balcón del ayuntamiento el pasado 14 de abril de 2017. Se trata de una condena simbólica ya que el juez solo estipula que el consistorio asuma las costas procesales del recurso presentado por la Delegación del Gobierno. El consistorio tras conocer la sentencia va interponer un recurso de apelación pero en todo caso, si se reafirma la sentencia, el tripartito formado por Compromís, PSPV y PodEU ya ha anunciado que serán estos tres partidos quienes asuman las costas procesales. Por otra parte, fuentes de Delegación de Gobierno consultadas por este diario aseguran que no impondrán ninguna sanción por este motivo.

«Entendemos que la sentencia no es justa, por eso recurrimos. Creemos que no se debería castigar el hecho de colgar una bandera en conmemoración de un régimen democrático y sus valores de igualdad entre las personas, entre otros avances significativos de la II República», señala la alcaldesa Isabel Martín (Compromís), quien añade que «a lo largo del año se cuelgan multitud de banderas en la fachada del Ayuntamiento de Paiporta por diferentes causas (pueblo saharaui, derechos LGTBI, financiación justa, etc...).De hecho, en el mismo pleno de marzo se aprobó una moción para colgar una bandera en solidaridad con el pueblo saharaui, que contó con el voto favorable del PP. Ibor aludió a que «se puede colgar una bandera de manera que no ondee».



El PP pide la dimisión de Martín

Precisamente Vicente Ibor ha pedido en las redes sociales la dimisión de la alcaldesa por «ocultar deliberadamente que existía una sentencia condenatoria a los concejales en el pasado Pleno de Marzo al ser preguntada por ello en ruegos y preguntas, además de por incumplir la Ley tal como dice el juez». Ibor hace mención al último pleno donde preguntada la alcaldesa por la sentencia, esta le remite al secretario, quien le asegura que «no hay ninguna sentencia en firme y si no es firme no se nos ha notificado».

«En el Ayuntamiento de Paiporta ya se colgó la bandera republicana (en aquel caso, del mástil) en el año 2006, cuando Ibor ya era concejal del PP. Y ni él denunció, ni la Delegación del Gobierno tampoco. Por lo tanto, consideramos la denuncia una persecución política por parte de la Delegación del Gobierno y de algunas agrupaciones locales del Partido Popular», contesta la alcaldesa, Isabel Martín.