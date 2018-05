Sagredo se muestra «tranquilo» y Ramón no tiene la citación

El alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, se mostró ayer «tranquilo» ante la citación para dedclarar como investigado el próximo junio, ya que «se actuó desde la legalidad en todo momento». El dirigente se mostró convecido de que cuando entreguen en el juzgado toda la documentación, «y no solo una parte como ha hecho el PP», la cosa no irá a mas, como también sostienen los servicios jurídicos municipales. Pese a esa confianza, Sagredo no escondía sentirse también «realmente indignado y triste», ya que «Hemos aguantado ocho años de PP en nuestro pueblo sin que hagan nada, y al exalcalde Agustí condenado a siete años por dar a dedo más de 500.000 euros».

Por su parte, el teniente de alcalde Juanma Ramón aseguró a este diario que tanto él como los otros dos ediles de Compromís han recibido la citación. Así, la formación mostró «sorpresa» y aseguró que «asistimos a otro intento esteril de difamación gratuita contra Compromís».