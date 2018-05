Polémica en las Cruces de Mayo

El concurso de las Cruces de Mayo organizado por la Junta Local Fallera de Catarroja ha acabdo en polémica y con el enfado monumental de la comisión de El Charco. Según denunciaron, la junta de presidentes revocó la decisión del jurado de rectificar el resultado al detectarse un error en la puntuación.

La polémica se produjo el pasado domingo, tras hacerse públicos los premios del concurso de Cruces de Mayo. El cuadro de honor lo formaban la falla El Mercat, como primera, seguida de la Albufera y El Charco. Una vez entregados los banderines, la comisión del Charco reclamó las hojas de puntuaciones y, fue entonces cuando se percataron de «que la suma estaba mal hecha y que había un empate entre nuestra falla y el Mercat», explicaban ayer en un comunicado.

La comisión solicitó una reunión con el presidente de JLF, quien decidió convocar de nuevo al jurado, junto a los representantes de las tres comisiones que copaban el podio. «En esta reunión, el jurado pidió disculpas y tras deliberar, dos de sus tres componentes dieron como ganadora al Charco y emitieron una nueva acta firmada por ellos y por el presidente de JLF en funciones», relataban desde la nueva falla vencedora.

Cuando todo parecía definitivo, el asunto se coló en la junta de presidentes previa al congreso fallero, que debe renovar la JLF. En este sentido, fuentes del ente fallero explicaron que se puso sobre la mesa las versiones de las dos comisiones afectadas –El Mercat y El Charco–, así como el jurado. Tras analizar la situación se procedió a realizar una votación en torno a la rectificación del jurado. El resultado dejó un balance de cuatro votos en contra, cuatro abstenciones, un voto a favor y un no asistente, revocando la correción que hizo el jurado y volviendo al punto inicial que daba el triunfo a El Mercat.

Desde El Charco consideran que «la decisión de un jurado es inapelable y que los presidentes no son quién para decidir si la rectificación es adecuada o no. Nuestra comisión respeta y ha respetado siempre las decisiones de los jurados nos sean o no propicias pero no entendemos por qué, se debe votar los resultados de un concurso que ha decidido un jurado. Nuestro próximo paso es convocar una reunión extraordinaria de presidentes para revocar esta situación y que los premios se otorguen como realmente fueron dados».

Desde la JLF apuntaron que el reglamento no recoge el supuesto de un error del jurado y su posinble rectificación y avanzaron que la idea es que de ahora en adelante el resultado inicial , tenag errores o no, será el definitivo.