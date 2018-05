La Canyada protesta por la desaparición de masa de arbolado

La Junta de Barrio de la Canyada ha protestado porque el consistorio no responde a sus peticiones de información sobre asuntos como el arbolado. La entidad recuerda que la Mesa de Arbolado es una comisión que se creó en la Junta lleva desde 2016 "reclamando al Ayuntamiento de Paterna información de las actuaciones que piensa realizar en al vía publica, referentes a las talas de arboles, así como a la eliminación de alcorques".

La entidad asegura que "pese haber solicitado en reiteradas ocasiones por registro de entrada esta información, de manera que se nos informe antes de hacer cualquier actuación y se nos pasen los informes pertinentes, no nos han remitido estas informaciones". Por ello, añaden, "al no tener esta información, en cada caso que hemos tenido constancia, hemos solicitado los datos concretos, como ha ocurrido en el caso del Eucalipto de la calle 10 o en los arboles que hemos visto que pensaban talar en la Calle 408".

No obstante, la junta denuncia que no ha recibido respuesta "ni a nuestra petición de información de cualquier actuación, ni a ninguna de las solicitudes concretas de las actuaciones que hemos detectado". "Consideramos que el Ayuntamiento no esta siendo transparente en sus actuaciones y que el derecho que tenemos a ser informados , y a solicitar cualquier información que nos afecte como vecinos y vecinas según la Carta de Participación Ciudadana y según debería ser también cumpliendo con los principios de Transparencia", critican.

Por todo ello, las personas integrantes de la Mesa de Arbolado exigen "públicamente explicaciones" a la concejala responsable de Infraestructuras, Nuria Campos, "que ha demostrando muy poca transparencia, e incluso diríamos más, muy poco respeto a unos vecinos y vecinas que dedicamos nuestro tiempo desinteresadamente a procurar que nuestro barrio conserve y mejore su masa forestal". "Pero que solo encontramos sistemáticamente la callada como respuesta sin que se nos suministren los informes que justifiquen las actuaciones que se ejecutan", insisten.

La entidad abunda en que en Mayo de 2017 fue aprobado por el pleno de Paterna la creación de un "Plan de gestión de Arbolado de Paterna", "pero a fecha de hoy un año después no sabemos nada al respecto. La única conclusión que podemos sacar de esto, es que el Ayuntamiento de Paterna, incumpliendo la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno 19/2013, no tiene ningún interés por informar a los vecinos y vecinas de La Canyada de sus actuaciones sobre el arbolado, demostrando un nulo interés por mantener la masa forestal del municipio, siendo cada vez más los arboles talados en la vía publica sin que se repongan, tapando los alcorques y aumentando el número de calles sin ningún árbol".