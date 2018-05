Josep Ramón Sanchis logra el Premi Samaruc al bibliotecario del año

La Asociación de Bibliotecarios Valencianos ha decidido en la XXVI edición de los Premis Samaruc de literatura infantil y juvenil galardonar como bibliotecario del año a Josep Ramón Sanchis, bibliotecario y archivero municipal de Torrent, que precisamente se jubiló el año pasado. Se ha querido reconocer la labor realizada por Sanchis en sus 37 años al frente de los fondos bibliográficos torrentinos.

«Recibí la noticia de que me concedían el premio con mucha alegría y agradecimiento. Ya hace cuatro años presenté el premio de la bibliotecaria del año a Carme Botete García, de Manises y ahora me ha tocado a mí. Soy un privilegiado porque trabajo haciendo lo que me gustan y encima me gusta», recuerda. El premio le será entregado en una gala el próximo 1 de junio, y será presentado por la bibliotecaria de Aldaia, Pilar Sánchez , a petición del propio Josep.

Josep Ramón Sanchis, nacido en Aldaia aunque vecino de Torrent desde hace 36 años, ha vivido el cambio que ha experimentado la biblioteca de Torrent, no solo en cuanto espacio, pasando del recogimiento de la Casa de la Cultura a la amplitud y modernidad del edificio Metro, sino también de los usos y el perfil de los usuarios.

«En los 80, había pocas personas mayores y muchísimos críos, cada tarde podrían acudir 400 o 500 niños. Internet estaba dando sus primeros pasos y todavía la biblioteca se usaba también para realizar consultas», recordaba. Fue precisamente la llegada de los ordenadores y las nuevas tecnologías las que modificaron los usos de la biblioteca, pero también mejorar el servicio bibliotecario. «El primer ordenador que tuvimos fue por esa época, en los 80, era todo con disquets catalogábamos todos los fondos con fichas, que se duplicaban muchas veces, era otro mundo y apareció la informática y tuvimos que reconvertir los fondos en base de datos. Mucho trabajo pero siempre nos hemos adaptado», recuerda.

Ahora, desde su jubilación, tiene más tiempo para dedicarse a otra de sus pasiones, la investigación, con trabajos sobre el AGLA, los maquis o la fotografía.