Picassent realizará una RPT en el ayuntamiento tras las protesta policial

El Ayuntamiento de Picassent ha celebrado una mesa de negociación con representantes políticos y sindicales atendiendo a la petición expresa de CCOO, UGT y CSIF de la necesidad de realizar una Relación de Puestos de trabajo (RPT). Una demanda que ha atendido el consistorio, representado en la mesa por el concejal de Personal, Francisco Quiles, quien sí ve la necesidad de realizar esta auditoría «porque nunca se ha hecho una. En el 2000, cuando gobernaba el PP, se hizo una especie de catálogo pero que no se puede considerar RPT ya que no la realizó una empresa externa y además se pactaron temas económicos que no se incluyen en una RPT».

Ahora sí se ha iniciado el procedimiento, sacando a licitación el concurso para contratar a la consultora externa encargada de realizarla que, como pronto, podría empezar a trabajar tras el verano. Además se creará una comisión de seguimiento con personal, político y sindicatos.

La petición de esta RPT era una de las reivindicaciones que el estamento policial presentó al consistorio a través de los sindicatos por registro de entrada el 6 de abril. Se pedía también un aumento retributivo en las horas extraordinarias, otro tema que debatió en la mesa de negociación llegando a un principio de acuerdo. El aumento se aplicará desde el 1 de mayo de 2018 con carácter retroactivo, y se calculará en base a una formula referenciada al sueldo base, complemento de destino y especifico, «que se aplicará no solo a los policías sino a cualquier trabajador municipal», explica Quiles, quien calcula la subida girará en torno a un 10%.



Reivindicaciones

El tema del aumento de las horas extraordinarias y la necesidad de realizar una RPT son algunas de las reivindicaciones policiales que salieron a la luz en el último pleno a través de las preguntas de los portavoces de la oposición, así como de el uso de Ruegos y Preguntas ejercido por el sindicalista de CCOO, Julio Marcilla. Entre ellas se plasmaba la necesidad de más agentes, debido a que debido en la realización de funciones como los pasos escolares, muchas veces apenas hay dos agentes para atender todo el término. Aunque la necesidad de más o menos agentes será una de las conclusiones que determinará la RPT, Quiles afirma que «tenemos a un agente cada 500 habitantes cuando la Federación de Municipios y Provincial recomienda que haya uno por cada 650 y la UE, uno por cada 550».

Otra de las reivindicaciones giraba en torno a la necesidad de reponer los cascos de los agentes motorizados y de adquirir chalecos antibalas para la otra mitad de la plantilla. En ese sentido, el concejal de Seguridad Ciudadana, Salva Morató, afirmó en el pleno que hace tres meses se había realizado la firma para la adquisición de nuevos cascos. En cuanto a los chalecos, Morató recordó que el coste supera los 400 euros y que en el caso de algunos agentes no son necesarios. Sin embargo, aseguró que se compraría los nuevos chalecos a lo largo del año.

Otro de los problemas a resolver es la inexistencia de un seguro de vida para los agentes interinos y para lo que están en comisión de servicios, algo que también el ayuntamiento se comprometió a estudiar para regularizar dicha situación. También el gobierno del PSPV se comprometió a resolver los problemas con el sistema informático Gespol tras las deficiencias comunicadas por los agentes.