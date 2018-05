"En mis espectáculos aúno la comedia y la música, mis dos grandes pasiones"

Para la mayoría, Carol Tomás es la monologuista de Comedy Central , pero en Tavernes Blanques sigue siendola hija del director de banda de música. Y es que tras una larga carrera como percusionista -ganó el Certamen de Bandas de la Comunitat en 2000- y como docente tanto en la Banda de Tavernes como en el Patronat de Benimaclet, decidió dejarlo todo para dedicarse a la comedia.

Dígame algo bueno de Tavernes Blanques.

Que es mi pueblo. No vivo allí, desde hace unos años vivo en Bonrepós i Mirambell, pero toda mi familia sigue estando allí y allí sigo siendo la hija del director de banda. Lo que más me gusta, tanto para lo bueno como para lo malo es que nos conocemos todos, y que pese a estar tan cerca de la capital, sigue conservando ese aroma de pueblo, de vecindad.

¿Es una música monologuista o una monologuista música?

Pues no sé que decirte, yo creo que ambas cosas. A los 8 añosemepcéa estudiar solfeo en el Conservatorio de Vlaenic,a llega a cursar el gradomedio de percusión, luego hice magisterio musical y dí clases. Me gusta mucho la músicay también la comedia, son mis dos pasiones y los intento aunar en mis espectáculos.

¿Cuándo decidió que lo suyo era estar encima de un escenario pero con un micrófono y no con un instrumento?

Pues hace 8 años. de toda la vida me gustaba la comedia, sobre todo Andreu Buenafuente, que es mi gran referente, veía Paramount Comedy y yo quería estar ahí pero no sabía que había que hacer. Así que me apunté a un concurso de monólogos en el Barrio del Carmen y lo gané, y eso me animó a hacer mis textos ydar el salto.

¿En qué está trabajando ahora?

Acabamos la temporada de «Pensat i fet» en la sala Carolina, que es una comedia sobre València, las Fallas, que en septiembre retomaremos d enuevo en los teatros, pero ahora ya estoy cnetrada en un nuevo programa de monólogos que empezaremos a grabar para A Punt la próxima semana que se llama «Els comediantes», como el Club de la Comedia, pero en valenciano.

¿Parece que hay cultura de monólogos en la comarca?

Yo creo que sí. En València está el Circuito Café Teatro, además de teatros como el Flumen, el Talía, el Olympia apuestan por la comedia y los monólogos en su programación. Se agradece, aunque hace unos años había muchos locales que ofrecían cena con espectáculo, pero hoy en día, tras la crisis, ha mermado eso, aunque sí que es verdad que la comedia está en buen momento.